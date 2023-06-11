O clima pede

Como fazer fondue de queijo para servir com cappelletti e ravióli

Perfeita para o frio, a receita de origem suíça é uma boa pedida para servir em casa no Dia dos Namorados. Ela fica pronta em 30 minutos
Evelize Calmon

Publicado em 11 de Junho de 2023 às 03:59

Fondue de queijo muçarela
Fondue de queijo com massas recheadas: dica para o Dia do Namorados Crédito: Italac/Divulgação
O frio chegou de vez ao Espírito Santo e trouxe com ele o clima perfeito para comer fondue. O Dia dos Namorados também tem tudo a ver com essa clássica iguaria suíça.
A preparação consiste em uma base cremosa aquecida na qual se pode mergulhar espetos que contenham desde legumes até carnes e massas.
Se você vai passar a noite de 12 de junho em casa com o seu amor, nossa receita é uma boa dica, fácil de fazer: fondue de queijo com cappelletti e ravióli. 

FONDUE DE QUEIJO PARA SERVIR COM MASSAS

Rendimento: de 4 a 6 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • 2 caixinhas de creme de leite 
  • 400g de queijo muçarela cortado em cubos
  • 1 copo de requeijão cremoso
  • 400g de cappelletti
  • 400g de ravióli
  • 400g
MODO DE PREPARO: 
  1. Cozinhe as massas conforme instruções da embalagem, escorra a água e reserve. 
  2. Em uma panela de fundo grosso, junte o creme de leite e o requeijão e leve ao fogo médio por cinco minutos ou até ferver. 
  3. Adicione a muçarela em cubos e misture bem. Coloque a noz-moscada a gosto, mexa bem até ficar homogêneo e retire do fogo.
  4. Coloque essa mistura cremosa de queijos panela de fondue e sirva com as massas.
Fonte: Italac. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

