Como fazer fondue de queijo para servir com cappelletti e ravióli

O frio chegou de vez ao Espírito Santo e trouxe com ele o clima perfeito para comer fondue. O Dia dos Namorados também tem tudo a ver com essa clássica iguaria suíça.
A preparação consiste em uma base cremosa aquecida na qual se pode mergulhar espetos que contenham desde legumes até carnes e massas.
Se você vai passar a noite de 12 de junho em casa com o seu amor, nossa receita é uma boa dica, fácil de fazer: fondue de queijo com cappelletti e ravióli.
FONDUE DE QUEIJO PARA SERVIR COM MASSAS
Rendimento: de 4 a 6 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 2 caixinhas de creme de leite
- 400g de queijo muçarela cortado em cubos
- 1 copo de requeijão cremoso
- 400g de cappelletti
- 400g de ravióli
MODO DE PREPARO:
- Cozinhe as massas conforme instruções da embalagem, escorra a água e reserve.
- Em uma panela de fundo grosso, junte o creme de leite e o requeijão e leve ao fogo médio por cinco minutos ou até ferver.
- Adicione a muçarela em cubos e misture bem. Coloque a noz-moscada a gosto, mexa bem até ficar homogêneo e retire do fogo.
- Coloque essa mistura cremosa de queijos panela de fondue e sirva com as massas.
Fonte: Italac. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.