Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entre no clima

Sopa creme de abóbora com macarrão conchinha é boa pedida no frio

Que tal uma receita simples e gostosa para aquecer o corpo? HZ sugere uma preparação que é puro aconchego, para servir fumegante
Evelize Calmon

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 17:40

Quando chega o friozinho, logo bate uma vontade de tomar sopa, caldo ou aquele creminho bem fumegante que é puro aconchego.
De olho na chegada da frente fria, separamos uma receita nesse estilo, simples e deliciosa, para você fazer em casa: creme de abóbora com macarrão conchinha. 

SOPA CREME DE ABÓBORA COM MACARRÃO CONCHINHA

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
Sopa creme de abóbora com macarrão conchinha
Receita de sopa rende em média oito porções Crédito: Adria/Divulgação
INGREDIENTES:
  • ½ embalagem de macarrão conchinha (250g)
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • 2 dentes de alho, picados
  • ½ kg de abóbora (moranga ou paulista) cortada em cubos
  • 2 tabletes de caldo de legumes
  • 3 ovos
  • 1 xícara (chá) de creme de leite
  • ½ xícara (chá) de leite
  • Sal, noz-moscada e cebolinha picada a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela grande, aqueça a manteiga e refogue o alho. 
  2. Acrescente a abóbora e deixe cozinhar até formar um purê. 
  3. Junte dois litros e meio de água fervente, o caldo de legumes e mexa até desmanchar. Deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 15 minutos.
  4. Retire do fogo, bata no liquidificador e retorne para a panela. Acerte o sal.
  5. Junte a massa e deixe cozinhar por cerca de seis minutos ou até que fique al dente, ou seja, macia, porém resistente à mordida.
  6. Em uma tigela pequena, coloque três gemas peneiradas, o creme de leite, o leite e bata até envolver bem.
  7. Acrescente a mistura ao creme de abóbora, mexa delicadamente e deixe cozinhar por mais três minutos. Retire do fogo, tempere com a noz-moscada, polvilhe a cebolinha e sirva em seguida.
  8. Dica: se preferir, substitua a abóbora por mandioca.
Fonte: Adria. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Veja Também

Festival reúne cardápios de almoço e jantar a partir de R$ 59,90

Restaurante italiano inspirado em trattorias é aberto em Vitória

Maminha com chimichurri e batatas é dica para o fim de semana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
STF retoma julgamento da lei antigênero do ES no próximo mês
Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados