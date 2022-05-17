Sopa creme de abóbora com macarrão conchinha é boa pedida no frio

Quando chega o friozinho, logo bate uma vontade de tomar sopa, caldo ou aquele creminho bem fumegante que é puro aconchego.
De olho na chegada da frente fria, separamos uma receita nesse estilo, simples e deliciosa, para você fazer em casa: creme de abóbora com macarrão conchinha.
SOPA CREME DE ABÓBORA COM MACARRÃO CONCHINHA
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
INGREDIENTES:
- ½ embalagem de macarrão conchinha (250g)
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- 2 dentes de alho, picados
- ½ kg de abóbora (moranga ou paulista) cortada em cubos
- 2 tabletes de caldo de legumes
- 3 ovos
- 1 xícara (chá) de creme de leite
- ½ xícara (chá) de leite
- Sal, noz-moscada e cebolinha picada a gosto
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela grande, aqueça a manteiga e refogue o alho.
- Acrescente a abóbora e deixe cozinhar até formar um purê.
- Junte dois litros e meio de água fervente, o caldo de legumes e mexa até desmanchar. Deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 15 minutos.
- Retire do fogo, bata no liquidificador e retorne para a panela. Acerte o sal.
- Junte a massa e deixe cozinhar por cerca de seis minutos ou até que fique al dente, ou seja, macia, porém resistente à mordida.
- Em uma tigela pequena, coloque três gemas peneiradas, o creme de leite, o leite e bata até envolver bem.
- Acrescente a mistura ao creme de abóbora, mexa delicadamente e deixe cozinhar por mais três minutos. Retire do fogo, tempere com a noz-moscada, polvilhe a cebolinha e sirva em seguida.
- Dica: se preferir, substitua a abóbora por mandioca.
Fonte: Adria. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.