Maminha com chimichurri e batatas é dica para o fim de semana

Carne assada com batatas aceboladas e um temperinho especial, com um quê da cozinha argentina. É essa a receita que HZ traz como dica para o seu fim de semana. O corte escolhido é a maminha, entre os mais em conta no açougue, e o chimichurri dá o toque portenho nesse preparo delicioso.
MAMINHA AO MOLHO DE CHIMICHURRI COM BATATAS
INGREDIENTES:
- 1kg de maminha em peça inteira
- ½ cebola picada
- 4 colheres (sopa) de cheiro verde
- 100g de manteiga com sal
- 5g de pimenta biquinho picada
- 3 dentes de alho picados
- Chimichurri a gosto
- 100g de cebola cortada fina em meia-lua
- 3 colheres (sopa) de azeite
- 12 unidades de batata bolinha
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Papel-plástico para envolver a carne na hora de assar.
MODO DE PREPARO:
- Maminha: em uma vasilha, prepare um molho misturando a cebola, duas colheres de cheiro verde, a manteiga e a pimenta-do-reino.
- Envolva a maminha com esse tempero, embrulhe com papel-plástico para assar carne e leve ao forno por 1 hora.
- Batatas: em uma panela com água fervendo, coloque as batatas com casca, tampe e deixe cozinhar por cerca de 15 minutos.
- Escorra as batatas e reserve.
- Após isso, em uma frigideira, aqueça o azeite, coloque as cebolas em meia-lua e mexa até dourarem.
- Junte as batatas e, em seguida, adicione duas colheres de cheiro verde e sal a gosto.
- Mexa por alguns minutos e reserve.
- Montagem: corte a carne em fatias, coloque em um prato e distribua as batatas com a cebola ao redor da carne.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.