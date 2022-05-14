Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sabor argentino

Maminha com chimichurri e batatas é dica para o fim de semana

Está sem ideia para o almoço de domingo? Confira a receita deliciosa de carne assada escolhida por HZ e receba elogios à mesa
Evelize Calmon

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 02:00

Carne assada com batatas aceboladas e um temperinho especial, com um quê da cozinha argentina. É essa a receita que HZ traz como dica para o seu fim de semana. O corte escolhido é a maminha, entre os mais em conta no açougue, e o chimichurri dá o toque portenho nesse preparo delicioso. 

MAMINHA AO MOLHO DE CHIMICHURRI COM BATATAS

Maminha ao molho chimichurri com batatas
Receita é preparada com uma peça inteira de maminha Crédito: Água Doce/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • 1kg de maminha em peça inteira
  • ½ cebola picada
  • 4 colheres (sopa) de cheiro verde
  • 100g de manteiga com sal
  • 5g de pimenta biquinho picada
  • 3 dentes de alho picados
  • Chimichurri a gosto
  • 100g de cebola cortada fina em meia-lua
  • 3 colheres (sopa) de azeite
  • 12 unidades de batata bolinha
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Papel-plástico para envolver a carne na hora de assar.
MODO DE PREPARO:
  1. Maminha: em uma vasilha, prepare um molho misturando a cebola, duas colheres de cheiro verde, a manteiga e a pimenta-do-reino. 
  2. Envolva a maminha com esse tempero, embrulhe com papel-plástico para assar carne e leve ao forno por 1 hora.
  3. Batatas: em uma panela com água fervendo, coloque as batatas com casca, tampe e deixe cozinhar por cerca de 15 minutos.
  4. Escorra as batatas e reserve. 
  5. Após isso, em uma frigideira, aqueça o azeite, coloque as cebolas em meia-lua e mexa até dourarem. 
  6. Junte as batatas e, em seguida, adicione duas colheres de cheiro verde e sal a gosto. 
  7. Mexa por alguns minutos e reserve.
  8. Montagem: corte a carne em fatias, coloque em um prato e distribua as batatas com a cebola ao redor da carne.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados