Aprenda a fazer um risoto de camarão digno de elogios

Em uma panela, leve o caldo de camarão ao fogo alto. Quando ferver, diminua o fogo e mantenha o caldo aquecido durante todo o preparo.

Corte um pedaço de 5 cm de alho-poró, mais próximo da parte verde. Fatie esse pedaço ao meio no sentido do comprimento e fatie fino também no sentido do comprimento (reserve para decorar).

Corte o restante do alho-poró ao meio, no sentido do comprimento, e fatie cada metade em meias-luas finas. Descasque e pique fino a cebola.



Leve uma panela média ao fogo médio, regue com 1 colher de sopa de azeite, adicione a cebola e o alho-poró. Tempere com uma pitada de sal e refogue até murchar, por cerca de três minutos.

Acrescente o arroz e mexa bem por dois minutos para envolver os grãos com azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino – lembre-se que o caldo caseiro não leva sal.



Regue com o vinho e misture até secar.

Adicione duas conchas de caldo e misture bem. Mexa de vez em quando, até secar. Repita o procedimento, adicionando o caldo, de concha em concha, mexendo, até o risoto ficar no ponto, por cerca de 15 minutos – o grão deve estar cozido, mas ainda durinho por dentro (al dente). Enquanto isso, prepare o alho-poró da finalização.



Leve uma panela pequena de borda alta com óleo para aquecer em fogo médio.

Enquanto isso, forre uma travessa com papel-toalha. Assim que o óleo estiver quente, com cuidado, mergulhe o alho-poró cortado para fritar por cerca de 30 segundos. Transfira o alho-poró para a travessa com papel-toalha e reserve.



Atenção: na última adição de caldo, misture o camarão (exceto os 12 que ficaram com o rabinho) e deixe cozinhar por cerca de dois minutos. O camarão deve ficar cozido e o risoto bem úmido. Acrescente duas colheres de sopa de azeite e misture bem. Tampe a panela e doure os camarões para a finalização.



Tempere os 12 camarões que permaneceram com as caudas com sal e pimenta a gosto. Leve uma frigideira, de preferência antiaderente, ao fogo médio para aquecer. Regue com uma colher de sopa de azeite e disponha os 12 camarões. Doure por cerca de 1 minuto de cada lado e, com uma pinça, transfira para um prato.

