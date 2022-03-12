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Água na boca

Aprenda a fazer um risoto de camarão digno de elogios

Convide os risoteiros de plantão e capriche na receita, que leva alho-poró e pode ser decorada com brotinhos de agrião e rúcula
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 12 de Março de 2022 às 02:00

Se você gosta de cozinhar e é fã de risoto e de frutos do mar, inspire-se nesta dica: uma receita com muuuito camarão, um toque de alho-poró e um tempero digno de elogios. 
O preparo não é dos mais simples, afinal é preciso preparar o caldo de camarão com muito carinho. Mas o resultado é garantido, confira! 

RISOTO DE CAMARÃO E ALHO-PORÓ

Risoto de camarão com alho-poró
O risoto deve ficar bem úmido Crédito: Mambo/Divulgação
INGREDIENTES PARA O CALDO:
  • 500g de camarões cinza médios inteiros (com cabeça e casca)
  • Meia cebola
  • 1 cenoura
  • 2 dentes de alho
  • 3 ramos de tomilho
  • 2 litros de água
  • 3 colheres de sopa de vinho branco
  • Folhas de 1 alho-poró
PREPARO DO CALDO: 
  1. Limpe os camarões: casca e cabeça serão usadas para fazer o caldo e os camarões limpos no risoto. 
  2. Primeiro, separe 12 camarões e tire as cabeças e as cascas, mas mantenha as caudas, assim ficarão mais bonitos na apresentação. Dos demais, retire as cabeças e as cascas completamente.
  3. Em uma peneira, lave as cascas e a cabeça sob água corrente. Com a lateral da lâmina da faca, amasse e descasque os dentes de alho. Descasque e corte a cebola em meias-luas finas. Lave e, sem descascar, corte a cenoura em rodelas de 1 cm cada uma.
  4. Em uma panela grande, leve todos os ingredientes ao fogo alto. Quando ferver, abaixe o fogo e conte 40 minutos para o caldo reduzir e apurar os sabores.
  5. Passado esse tempo, sobre uma tigela, passe o caldo por uma peneira pressionando levemente com uma colher para extrair todo o líquido. Reserve.
INGREDIENTES PARA O RISOTO:
  1. 300g de camarão cinza médio e limpos (cerca de 26 unidades)
  2. 1 xícara (chá) de arroz para risoto
  3. 1 alho-poró
  4. 1 cebola
  5. Meia xícara (chá) de vinho branco
  6. 1,250 litro de caldo de camarão
  7. Azeite 
  8. Sal e pimenta-do-reino moída na hora 
  9. Brotos de rúcula e de agrião para decorar
  10. 1 xícara (chá) de óleo para fritar o alho-poró
PREPARO DO RISOTO:
  1. Em uma panela, leve o caldo de camarão ao fogo alto. Quando ferver, diminua o fogo e mantenha o caldo aquecido durante todo o preparo.
  2. Corte um pedaço de 5 cm de alho-poró, mais próximo da parte verde. Fatie esse pedaço ao meio no sentido do comprimento e fatie fino também no sentido do comprimento (reserve para decorar). 
  3. Corte o restante do alho-poró ao meio, no sentido do comprimento, e fatie cada metade em meias-luas finas. Descasque e pique fino a cebola.
  4. Leve uma panela média ao fogo médio, regue com 1 colher de sopa de azeite, adicione a cebola e o alho-poró. Tempere com uma pitada de sal e refogue até murchar, por cerca de três minutos. 
  5. Acrescente o arroz e mexa bem por dois minutos para envolver os grãos com azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino – lembre-se que o caldo caseiro não leva sal.
  6. Regue com o vinho e misture até secar. 
  7. Adicione duas conchas de caldo e misture bem. Mexa de vez em quando, até secar. Repita o procedimento, adicionando o caldo, de concha em concha, mexendo, até o risoto ficar no ponto, por cerca de 15 minutos – o grão deve estar cozido, mas ainda durinho por dentro (al dente). Enquanto isso, prepare o alho-poró da finalização.
  8. Leve uma panela pequena de borda alta com óleo para aquecer em fogo médio. 
  9. Enquanto isso, forre uma travessa com papel-toalha. Assim que o óleo estiver quente, com cuidado, mergulhe o alho-poró cortado para fritar por cerca de 30 segundos. Transfira o alho-poró para a travessa com papel-toalha e reserve.
  10. Atenção: na última adição de caldo, misture o camarão (exceto os 12 que ficaram com o rabinho) e deixe cozinhar por cerca de dois minutos. O camarão deve ficar cozido e o risoto bem úmido. Acrescente duas colheres de sopa de azeite e misture bem. Tampe a panela e doure os camarões para a finalização.
  11. Tempere os 12 camarões que permaneceram com as caudas com sal e pimenta a gosto. Leve uma frigideira, de preferência antiaderente, ao fogo médio para aquecer. Regue com uma colher de sopa de azeite e disponha os 12 camarões. Doure por cerca de 1 minuto de cada lado e, com uma pinça, transfira para um prato.
  12. Sirva o risoto com os camarões dourados, o alho-poró frito e os brotinhos de agrião e rúcula.
Fonte: Supermercados Mambo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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