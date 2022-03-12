Aprenda a fazer um risoto de camarão digno de elogios

Se você gosta de cozinhar e é fã de risoto e de frutos do mar, inspire-se nesta dica: uma receita com muuuito camarão, um toque de alho-poró e um tempero digno de elogios.
O preparo não é dos mais simples, afinal é preciso preparar o caldo de camarão com muito carinho. Mas o resultado é garantido, confira!
RISOTO DE CAMARÃO E ALHO-PORÓ
INGREDIENTES PARA O CALDO:
- 500g de camarões cinza médios inteiros (com cabeça e casca)
- Meia cebola
- 1 cenoura
- 2 dentes de alho
- 3 ramos de tomilho
- 2 litros de água
- 3 colheres de sopa de vinho branco
- Folhas de 1 alho-poró
PREPARO DO CALDO:
- Limpe os camarões: casca e cabeça serão usadas para fazer o caldo e os camarões limpos no risoto.
- Primeiro, separe 12 camarões e tire as cabeças e as cascas, mas mantenha as caudas, assim ficarão mais bonitos na apresentação. Dos demais, retire as cabeças e as cascas completamente.
- Em uma peneira, lave as cascas e a cabeça sob água corrente. Com a lateral da lâmina da faca, amasse e descasque os dentes de alho. Descasque e corte a cebola em meias-luas finas. Lave e, sem descascar, corte a cenoura em rodelas de 1 cm cada uma.
- Em uma panela grande, leve todos os ingredientes ao fogo alto. Quando ferver, abaixe o fogo e conte 40 minutos para o caldo reduzir e apurar os sabores.
- Passado esse tempo, sobre uma tigela, passe o caldo por uma peneira pressionando levemente com uma colher para extrair todo o líquido. Reserve.
INGREDIENTES PARA O RISOTO:
- 300g de camarão cinza médio e limpos (cerca de 26 unidades)
- 1 xícara (chá) de arroz para risoto
- 1 alho-poró
- 1 cebola
- Meia xícara (chá) de vinho branco
- 1,250 litro de caldo de camarão
- Azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída na hora
- Brotos de rúcula e de agrião para decorar
- 1 xícara (chá) de óleo para fritar o alho-poró
PREPARO DO RISOTO:
- Em uma panela, leve o caldo de camarão ao fogo alto. Quando ferver, diminua o fogo e mantenha o caldo aquecido durante todo o preparo.
- Corte um pedaço de 5 cm de alho-poró, mais próximo da parte verde. Fatie esse pedaço ao meio no sentido do comprimento e fatie fino também no sentido do comprimento (reserve para decorar).
- Corte o restante do alho-poró ao meio, no sentido do comprimento, e fatie cada metade em meias-luas finas. Descasque e pique fino a cebola.
- Leve uma panela média ao fogo médio, regue com 1 colher de sopa de azeite, adicione a cebola e o alho-poró. Tempere com uma pitada de sal e refogue até murchar, por cerca de três minutos.
- Acrescente o arroz e mexa bem por dois minutos para envolver os grãos com azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino – lembre-se que o caldo caseiro não leva sal.
- Regue com o vinho e misture até secar.
- Adicione duas conchas de caldo e misture bem. Mexa de vez em quando, até secar. Repita o procedimento, adicionando o caldo, de concha em concha, mexendo, até o risoto ficar no ponto, por cerca de 15 minutos – o grão deve estar cozido, mas ainda durinho por dentro (al dente). Enquanto isso, prepare o alho-poró da finalização.
- Leve uma panela pequena de borda alta com óleo para aquecer em fogo médio.
- Enquanto isso, forre uma travessa com papel-toalha. Assim que o óleo estiver quente, com cuidado, mergulhe o alho-poró cortado para fritar por cerca de 30 segundos. Transfira o alho-poró para a travessa com papel-toalha e reserve.
- Atenção: na última adição de caldo, misture o camarão (exceto os 12 que ficaram com o rabinho) e deixe cozinhar por cerca de dois minutos. O camarão deve ficar cozido e o risoto bem úmido. Acrescente duas colheres de sopa de azeite e misture bem. Tampe a panela e doure os camarões para a finalização.
- Tempere os 12 camarões que permaneceram com as caudas com sal e pimenta a gosto. Leve uma frigideira, de preferência antiaderente, ao fogo médio para aquecer. Regue com uma colher de sopa de azeite e disponha os 12 camarões. Doure por cerca de 1 minuto de cada lado e, com uma pinça, transfira para um prato.
- Sirva o risoto com os camarões dourados, o alho-poró frito e os brotinhos de agrião e rúcula.
Fonte: Supermercados Mambo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.