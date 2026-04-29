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Quarto de luxo

Veja quanto custa suíte onde Shakira ficará hospedada no Copacabana Palace

A artista se apresenta em evento gratuito neste sábado (2); a TV Gazeta transmitirá o show ao vivo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 15:44

A artista se apresenta em evento gratuito neste sábado (2); a TV Gazeta transmitirá o show ao vivo.
A artista se apresenta em evento gratuito neste sábado (2); a TV Gazeta transmitirá o show ao vivo. Reuters - FolhaPress e Divulgação Copacabana Palace

A cantora colombiana Shakira já está no Rio de Janeiro para o show gratuito que fará na Praia de Copacabana neste sábado (2). A artista agora segue caminho para o Copacabana Palace, um dos hotéis mais luxuosos do Brasil.


A artista deve ficar na mesma suíte que Madonna e Lady Gaga foram hospedadas durante as edições anteriores do "Todo Mundo no Rio".


O 'Penthouse Suite Ocean View' fica no sexto andar, com direito a piscina privativa, banheiro em mármore, uma única cama king size e vista para a  praia de Copacabana, somando 104 metros quadrados. Dependendo da época, a reserva diária do espaço pode variar entre R$ 16 mil e R$ 58 mil. 


Ao todo, existem quatro suítes desse tipo, com variação na quantidade de camas e pessoas permitidas para a hospedagem.

Confira como é o quarto

A TV Gazeta transmitirá o show ao vivo a partir das 21h20.

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