Veja quanto custa suíte onde Shakira ficará hospedada no Copacabana Palace

A cantora colombiana Shakira já está no Rio de Janeiro para o show gratuito que fará na Praia de Copacabana neste sábado (2). A artista agora segue caminho para o Copacabana Palace, um dos hotéis mais luxuosos do Brasil.





A artista deve ficar na mesma suíte que Madonna e Lady Gaga foram hospedadas durante as edições anteriores do "Todo Mundo no Rio".





O 'Penthouse Suite Ocean View' fica no sexto andar, com direito a piscina privativa, banheiro em mármore, uma única cama king size e vista para a praia de Copacabana, somando 104 metros quadrados. Dependendo da época, a reserva diária do espaço pode variar entre R$ 16 mil e R$ 58 mil.





Ao todo, existem quatro suítes desse tipo, com variação na quantidade de camas e pessoas permitidas para a hospedagem.