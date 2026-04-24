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Quais músicas Shakira vai cantar em Copacabana? Veja possível setlist do show

Artista se apresenta em evento gratuito no Rio de Janeiro no próximo dia 2 de maio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 15:30

Shakira nega que descobriu traição de Piqué por conta de geleia
Shakira se apresenta em evento gratuito no Rio de Janeiro no próximo dia 2 de maio. Reprodução/Instagram @shakira

A pouco mais de uma semana do show de Shakira em Copacabana, no próximo dia 2 de maio, a setlist oficial ainda não foi divulgada. O repertório, porém, não deve fugir muito do que a cantora vem apresentando na turnê "Las Mujeres Ya No Lloran".


Como costuma acontecer em grandes turnês, a artista tende a repetir a estrutura dos shows já realizados, com pequenas variações. A expectativa é de uma apresentação que combine faixas do álbum mais recente com sucessos de diferentes fases da carreira.


Entre as músicas mais prováveis estão canções novas, como "Puntería" e "La Fuerte", além de hits como "Hips Don't Lie", "Chantaje" e "Suerte (Whenever, Wherever)". Parcerias recentes, como "TQG", com Karol G, e "BZRP Music Sessions #53", com Bizarrap, também devem aparecer.


Há especulações ainda sobre uma possível participação de Anitta na apresentação, já que a colombiana gravou, recentemente, uma parceria com a brasileira, "Choka Choka", parte do disco "Equilibrium". Não se sabe em que momento do show ela poderia entrar, mas Anitta, em recente aparição em um podcast, lembrou o trabalho conjunto e citou o show, que faz parte do projeto "Todo Mundo no Rio".


Esta seria a primeira vez que elas apresentariam o trabalho ao vivo, ainda que Anitta já tenha cantado "Choka Choka" no humorístico "Saturday Night Live".

Último Ensaio da Anitta em 2023, em Curitiba
Anitta é uma das possíveis participações especias em show de Shakira no Rio. Futura Press/Folhapress

O repertório ainda deve abrir espaço para momentos mais nostálgicos, com músicas como "Antología", "Estoy Aquí" e "Pies Descalzos, Sueños Blancos", além de blocos que misturam diferentes fases da cantora.


Sem confirmação oficial, a lista abaixo funciona como um indicativo do que o público pode esperar, seguindo o padrão já visto na turnê atual.


A TV Gazeta transmitirá o show ao vivo a partir das 21h20.

Veja uma possível setlist do show em Copacabana:

  • Puntería
  • La Fuerte
  • GIRL LIKE ME
  • Las de la Intuición / Estoy Aquí
  • Empire / Inevitable
  • Te Felicito
  • TQG
  • Don't Bother
  • Acróstico
  • Copa Vacía / La Bicicleta / La Tortura
  • Hips Don't Lie
  • Chantaje
  • Monotonía
  • Soltera
  • Última
  • Ojos Así
  • Pies Descalzos, Sueños Blancos
  • Antología
  • Día de Enero
  • Suerte (Whenever, Wherever)
  • Waka Waka (Esto es África)

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