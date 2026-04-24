Quais músicas Shakira vai cantar em Copacabana? Veja possível setlist do show

A pouco mais de uma semana do show de Shakira em Copacabana, no próximo dia 2 de maio, a setlist oficial ainda não foi divulgada. O repertório, porém, não deve fugir muito do que a cantora vem apresentando na turnê "Las Mujeres Ya No Lloran".





Como costuma acontecer em grandes turnês, a artista tende a repetir a estrutura dos shows já realizados, com pequenas variações. A expectativa é de uma apresentação que combine faixas do álbum mais recente com sucessos de diferentes fases da carreira.





Entre as músicas mais prováveis estão canções novas, como "Puntería" e "La Fuerte", além de hits como "Hips Don't Lie", "Chantaje" e "Suerte (Whenever, Wherever)". Parcerias recentes, como "TQG", com Karol G, e "BZRP Music Sessions #53", com Bizarrap, também devem aparecer.





Há especulações ainda sobre uma possível participação de Anitta na apresentação, já que a colombiana gravou, recentemente, uma parceria com a brasileira, "Choka Choka", parte do disco "Equilibrium". Não se sabe em que momento do show ela poderia entrar, mas Anitta, em recente aparição em um podcast, lembrou o trabalho conjunto e citou o show, que faz parte do projeto "Todo Mundo no Rio".





Esta seria a primeira vez que elas apresentariam o trabalho ao vivo, ainda que Anitta já tenha cantado "Choka Choka" no humorístico "Saturday Night Live".