Rodeio em Domingos Martins terá Bruno e Barreto e atrações regionais

A 4ª edição do Bar Rerito Rodeio Festival já tem data marcada e promete transformar Domingos Martins em palco de música, tradição e adrenalina. Entre os dias 8 e 10 de maio, a Fazenda Imperial recebe Bruno & Barreto e diversas atrações regionais.





A dupla sobe ao palco no domingo (10), com hits como "Farra, Pinga e Foguete", "40 graus de amor" e "Eu quero é rolo". Naturais de Londrina (PR), os artistas prometem um show animado e com forte conexão com o público capixaba.





Além da atração principal, o festival reúne nomes regionais e outros artistas ao longo dos três dias, como Breno e Bernardo, Kadu Vieira, Luiz Paulo Forrozão, Wallace Aguiar, Os Loko da Vaneira, DJ Junior Ceará, PH e Gabriel e Ernesto Mathias. A proposta é unir diferentes vertentes da música sertaneja e estilos populares, criando uma programação diversa para todos os gostos.





Segundo o produtor David Victor Furlan, o festival movimenta setores como comércio, hotelaria e serviços, além de gerar empregos diretos e indiretos.