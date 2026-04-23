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Maio

Rodeio em Domingos Martins terá Bruno e Barreto e atrações regionais

Evento acontece de 8 a 10 de maio, e conta ainda com as tradicionais montarias; ingressos custam a partir de R$ 60
Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 17:28

A 4ª edição do Bar Rerito Rodeio Festival já tem data marcada e promete transformar Domingos Martins em palco de música, tradição e adrenalina. Entre os dias 8 e 10 de maio, a Fazenda Imperial recebe Bruno & Barreto e diversas atrações regionais.


A dupla sobe ao palco no domingo (10), com hits como "Farra, Pinga e Foguete", "40 graus de amor" e "Eu quero é rolo". Naturais de Londrina (PR), os artistas prometem um show animado e com forte conexão com o público capixaba.


Além da atração principal, o festival reúne nomes regionais e outros artistas ao longo dos três dias, como Breno e Bernardo, Kadu Vieira, Luiz Paulo Forrozão, Wallace Aguiar, Os Loko da Vaneira, DJ Junior Ceará, PH e Gabriel e Ernesto Mathias. A proposta é unir diferentes vertentes da música sertaneja e estilos populares, criando uma programação diversa para todos os gostos.


Segundo o produtor David Victor Furlan, o festival movimenta setores como comércio, hotelaria e serviços, além de gerar empregos diretos e indiretos. 

É um evento pensado para toda a família, que fortalece a cultura sertaneja e, principalmente, movimenta a economia local

Outro ponto alto são as montarias profissionais, que prometem levar emoção ao público com competidores experientes e uma estrutura preparada para garantir segurança e espetáculo. 

Confira a programação

Rodeio Bar Rerito Festival

Data: 8,9 e 10 de maio
Local: Fazenda Imperial, em Domingos Martins

  • Sexta, dia 8 de maio

Breno e Bernardo 

Os lokos da vaneira

Luiz Paulo Forrozao 

Dj Junior Ceará


  • Sábado, dia 9 de maio

Kadu Vieira 

Wallace Aguiar

Ricardinho Rhayner

Dj Junior Ceará


  • Domingo, dia 10 de maio

Bruno e Barreto 

Ernesto Mathias

Pedro Henrique e Gabriel

Dj Junior Ceará


Ingressos

  • Sexta: Pista R$ 60 | Camarote R$ 100
  • Sábado: Pista R$ 140 | Camarote R$ 260
  • Domingo: Pista R$ 140 | Camarote R$ 260

Vendas pela plataforma Onticket.

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