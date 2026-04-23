Rodeio em Domingos Martins terá Bruno e Barreto e atrações regionais

A 4ª edição do Bar Rerito Rodeio Festival já tem data marcada e promete transformar Domingos Martins em palco de música, tradição e adrenalina. Entre os dias 8 e 10 de maio, a Fazenda Imperial recebe Bruno & Barreto e diversas atrações regionais.
A dupla sobe ao palco no domingo (10), com hits como "Farra, Pinga e Foguete", "40 graus de amor" e "Eu quero é rolo". Naturais de Londrina (PR), os artistas prometem um show animado e com forte conexão com o público capixaba.
Além da atração principal, o festival reúne nomes regionais e outros artistas ao longo dos três dias, como Breno e Bernardo, Kadu Vieira, Luiz Paulo Forrozão, Wallace Aguiar, Os Loko da Vaneira, DJ Junior Ceará, PH e Gabriel e Ernesto Mathias. A proposta é unir diferentes vertentes da música sertaneja e estilos populares, criando uma programação diversa para todos os gostos.
Segundo o produtor David Victor Furlan, o festival movimenta setores como comércio, hotelaria e serviços, além de gerar empregos diretos e indiretos.
É um evento pensado para toda a família, que fortalece a cultura sertaneja e, principalmente, movimenta a economia local
Outro ponto alto são as montarias profissionais, que prometem levar emoção ao público com competidores experientes e uma estrutura preparada para garantir segurança e espetáculo.
Confira a programação
Rodeio Bar Rerito FestivalData: 8,9 e 10 de maio
- Sexta, dia 8 de maio
Breno e Bernardo
Os lokos da vaneira
Luiz Paulo Forrozao
Dj Junior Ceará
- Sábado, dia 9 de maio
Kadu Vieira
Wallace Aguiar
Ricardinho Rhayner
Dj Junior Ceará
- Domingo, dia 10 de maio
Bruno e Barreto
Ernesto Mathias
Pedro Henrique e Gabriel
Dj Junior Ceará
Ingressos
- Sexta: Pista R$ 60 | Camarote R$ 100
- Sábado: Pista R$ 140 | Camarote R$ 260
- Domingo: Pista R$ 140 | Camarote R$ 260
Vendas pela plataforma Onticket.