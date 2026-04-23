Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes

Seja em papel, online ou kindle, o Dia Mundial do Livro, celebrado nesta quinta-feira (23), vêm como incentivo à leitura. Além disso, é uma data especial para estabelecimentos unirem a comunidade literária. E aqui no Espírito Santo também haverá comemoração espcial!





A Catraia Livros & Leitura e a Casa Cousa se juntaram para fazer uma noite das livrarias, fazendo dinâmicas, sorteios e brindes em comemoração a data. O evento é gratuito e começa às 18h30 na sede da Casa Cousa, no Centro de Vitória.





Com o tema “O livro da minha vida”, a primeira edição do evento faz parte de um movimento nacional para dar visibilidade às livrarias e fazer frente ao comércio de livros online.





A ideia é que os presentes tenham, em uma grande roda de conversa, a possibilidade de compartilhar com o grupo os livros que os formaram, com a expectativa da participação de pessoas envolvidas na criação da livraria, como escritores, professores, mediadores de leitura.