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Encontro literário

Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes

Evento une livrarias para valorizar o comércio literário local, promovendo dinâmicas e conversa entre os participantes
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 10:48

Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes. Vitor Jubini

Seja em papel, online ou kindle, o Dia Mundial do Livro, celebrado nesta quinta-feira (23), vêm como incentivo à leitura. Além disso, é uma data especial para estabelecimentos unirem a comunidade literária. E aqui no Espírito Santo também haverá comemoração espcial! 


A Catraia Livros & Leitura e a Casa Cousa se juntaram para fazer uma noite das livrarias, fazendo dinâmicas, sorteios e brindes em comemoração a data. O evento é gratuito e começa às 18h30 na sede da Casa Cousa, no Centro de Vitória.


Com o tema “O livro da minha vida”, a primeira edição do evento faz parte de um movimento nacional para dar visibilidade às livrarias e fazer frente ao comércio de livros online. 


A ideia é que os presentes tenham, em uma grande roda de conversa, a possibilidade de compartilhar com o grupo os livros que os formaram, com a expectativa da participação de pessoas envolvidas na criação da livraria, como escritores, professores, mediadores de leitura.

Serviço

Noite das livrarias
Local: Casa Cousa

Quando: Quinta-feira (23 de abril)
Endereço: Rua Duque de Caxias, 121, Centro, Vitória.
Sorteios, brindes e roda de conversa
Entrada gratuita

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