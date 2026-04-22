Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Grupo de pagode capixaba lota orla de São Pedro em gravação de audiovisual
Lançamento

Grupo de pagode capixaba lota orla de São Pedro em gravação de audiovisual

Projeto "Pagode, futebol e batucada" deve ser lançado nas plataformas digitais na semana de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, em junho
Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 16:17

Samba Júnior reuniu o público na nova Orla de São Pedro
Samba Júnior reuniu o público na nova Orla de São Pedro Gustavo Rodrigues (Gusmão)

O grupo de pagode Samba Júnior realizou, neste feriado de Tiradentes, terça-feira (21), a captação do seu audiovisual "Pagode, futebol e batucada". O projeto foi gravado à beira mar, na Ilha das Caieiras, em Vitória, e reuniu uma multidão.


A roda de pagode foi toda temática, com bandeiras do Brasil espalhadas, público com camisas de diversos times e os integrantes uniformizados de verde, amarelo e azul, fazendo referência à Copa do Mundo. Isso porque o lançamento do projeto está previsto para a semana em que a seleção brasileira entra em campo, entre os dias 10 e 13 de junho.


O Samba Júnior possui grande envolvimento com a região onde o audiovisual foi gravado, e para o grupo, a Orla de São Pedro foi o local ideal. "O público é quente, ama pagode, canta bem alto. É diferenciado", contou Pipico, vocalista e pandeirista. 

Ainda segundo ele, a expectativa era reunir cerca de 3 mil pessoas, mas até o fim do evento, aproximadamente 10 mil pessoas estavam na roda de pagode.

Nas redes sociais, o público engajou as publicações com pedidos para que o evento aconteça sempre. E, segundo o grupo, a ideia é continuar. 

O pagode, futebol e batucada veio para ficar! 

Nossa ideia é lançar o audiovisual também na orla da ilha das Caieiras. Vamos conversar com os líderes da comunidade para um próximo evento


Veja Também 

Imagem de destaque

5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema em maio de 2026 

Imagem de destaque

Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha

Imagem de destaque

Orquestra homenageia Raul Seixas em noite especial em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música Pagode são pedro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Patrícia Crizanto, vereadora de Vila Velha
Vereadora sai do PSB e vai presidir o União Brasil em Vila Velha
Imagem de destaque
A adolescente que criou dispositivo para barrar golpe 'boa noite, Cinderela'
Feira de turismo ESTOUR
Saiba de onde vêm os turistas estrangeiros que mais visitam o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados