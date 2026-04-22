Grupo de pagode capixaba lota orla de São Pedro em gravação de audiovisual

O grupo de pagode Samba Júnior realizou, neste feriado de Tiradentes, terça-feira (21), a captação do seu audiovisual "Pagode, futebol e batucada". O projeto foi gravado à beira mar, na Ilha das Caieiras, em Vitória, e reuniu uma multidão.





A roda de pagode foi toda temática, com bandeiras do Brasil espalhadas, público com camisas de diversos times e os integrantes uniformizados de verde, amarelo e azul, fazendo referência à Copa do Mundo. Isso porque o lançamento do projeto está previsto para a semana em que a seleção brasileira entra em campo, entre os dias 10 e 13 de junho.





O Samba Júnior possui grande envolvimento com a região onde o audiovisual foi gravado, e para o grupo, a Orla de São Pedro foi o local ideal. "O público é quente, ama pagode, canta bem alto. É diferenciado", contou Pipico, vocalista e pandeirista.