Morre segunda vítima de acidente com caminhão que caiu de ponte em Cachoeiro

A segunda vítima do acidente envolvendo um caminhão carregado com areia que caiu de uma ponte sobre o Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, morreu na noite deste sábado (6). O jovem, identificado como Jonas Felipe do Amaral, de 25 anos, estava internado em estado grave na Santa Casa de Misericórdia desde o dia 20 de maio, quando ocorreu o acidente na rodovia ES 488, na localidade de Monte Líbano, zona rural do município.





De acordo com a Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), o serviço de transporte de cadáver foi acionado por volta das 22h40 para recolher o corpo do homem em um hospital localizado no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. As circunstâncias do acidente continuam sendo investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim.





O acidente aconteceu na tarde do dia 20 de maio. O caminhão carregado com areia tombou de uma ponte na ES 488 e caiu no Rio Itapemirim. Duas pessoas estavam no veículo. Uma delas ficou presa às ferragens e morreu ainda no local. Já Jonas foi socorrido em estado grave por equipes do Samu/192 e encaminhado para a Santa Casa.





Jonas deixou dois filhos: uma menina de 4 anos e um menino de 1 ano e 6 meses. O corpo foi sepultado no fim da tarde deste domingo (07), no Cemitério Municipal do bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim.