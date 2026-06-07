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Tristeza

Morre segunda vítima de acidente com caminhão que caiu de ponte em Cachoeiro

Publicado em

07 jun 2026 às 17:05
Jonas Felipe do Amaral, deixa dois filhos, sendo uma menina de 4 anos e um menino de um ano
Jonas Felipe do Amaral, deixa dois filhos, sendo uma menina de 4 anos e um menino de um ano Arquivo Pessoal

A segunda vítima do acidente envolvendo um caminhão carregado com areia que caiu de uma ponte sobre o Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, morreu na noite deste sábado (6). O jovem, identificado como Jonas Felipe do Amaral, de 25 anos, estava internado em estado grave na Santa Casa de Misericórdia desde o dia 20 de maio, quando ocorreu o acidente na rodovia ES 488, na localidade de Monte Líbano, zona rural do município.


De acordo com a Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), o serviço de transporte de cadáver foi acionado por volta das 22h40 para recolher o corpo do homem em um hospital localizado no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. As circunstâncias do acidente continuam sendo investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim.


O acidente aconteceu na tarde do dia 20 de maio. O caminhão carregado com areia tombou de uma ponte na ES 488 e caiu no Rio Itapemirim. Duas pessoas estavam no veículo. Uma delas ficou presa às ferragens e morreu ainda no local. Já Jonas foi socorrido em estado grave por equipes do Samu/192 e encaminhado para a Santa Casa. 


Jonas deixou dois filhos: uma menina de 4 anos e um menino de 1 ano e 6 meses. O corpo foi sepultado no fim da tarde deste domingo (07), no Cemitério Municipal do bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Violência

Homem é encontrado morto em área de pastagem em Linhares

Publicado em 07/06/2026 às 18:43
Homem é encontrado morto em área de pastagem em Linhares
Homem é encontrado morto em área de pastagem em Linhares Reprodução/Redes sociais

Um homem foi encontrado morto na manhã deste domingo (7) em uma área de pastagem no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados para atender uma ocorrência de encontro de cadáver. Ao chegarem ao local, encontraram o corpo da vítima caído em uma área de pastagem.

Ainda segundo a PM, a princípio, o homem apresentava lesões na região da cabeça compatíveis com agressões provocadas por objeto contundente, possivelmente pauladas e pedradas. A perícia da Polícia Científica foi acionada. A identidade da vítima e a motivação do crime ainda não foram divulgadas.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Lei Maria da Penha

Homem é preso após agredir a esposa, a enteada e filho de 2 anos em Vila Velha

Publicado em 07/06/2026 às 12:48
Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha Fernando Madeira

Um homem de 35 anos foi preso após agredir a companheira, de 38 anos, e a enteada, de 19, na madrugada deste domingo (7), no bairro Normília da Cunha, em Vila Velha. Segundo a ocorrência registrada pela Polícia Militar, a mulher desejava a separação, mas, ao saber disso, o homem atingiu a esposa e a filha dela com socos e pontapés. Depois, ainda ameaçou matá-las com uma faca.


O homem ainda jogou o aparelho celular da mulher no chão, que minutos depois pegou fogo e explodiu enquanto os militares observavam o aparelho. A mulher informou também que o companheiro agrediu o filho do casal de dois anos, entortando o braço da criança que foi socorrida pelo Samu.


O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. 


De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por praticar vias de fato, ameaça (2x) e dano qualificado, todos na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Preso em flagrante

Briga com faca termina com um homem morto e outro preso em Pancas

Publicado em 07/06/2026 às 11:00

Uma briga com faca terminou com um homem morto e outro preso no bairro Nilton Sá, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, no sábado (6). De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome e a idade informados, e o suspeito, identificado como Elias Marcelino dos Passos, de 40 anos, estavam em uma residência quando o crime aconteceu. 


A companheira do suspeito contou à PM que a vítima costumava frequentar a residência do casal. Na noite do crime, a vítima, que estava sentada no muro da casa, pegou uma faca e tentou agredir Elias. O suspeito foi atingido no braço e os dois entraram em luta corporal. Ainda de acordo com a testemunha, Elias conseguiu tomar a faca e, alegando legítima defesa, atingiu a vítima com diversos golpes. Após a briga, a Polícia Militar foi acionada.


A vítima foi encontrada caída no chão, já sem vida. Segundo a perícia, o homem apresentava ferimentos na região do tórax, próximo ao coração, além de lesões na cintura, na região próxima ao braço direito e no rosto.


O suspeito, que também ficou ferido, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, sob escolta policial.


De acordo com a Polícia Civil, Elias foi autuado em flagrante por homicídio e será encaminhado ao sistema prisional após receber alta médica.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Suspeitos fugiram

Homem é morto a tiros por criminosos encapuzados em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 07/06/2026 às 08:27
Crime aconteceu no bairro Parque Laranjeiras
Luiz Felipe Vigno, de 40 anos, foi atingido por diversos disparos na cabeça, no tórax e em outras partes do corpo. Montagem | A Gazeta

Um homem de 40 anos, identificado como Luiz Felipe Vigno, foi morto a tiros por três suspeitos encapuzados no bairro Parque Laranjeiras, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (6). Segundo a Polícia Militar, Luiz foi atingido na cabeça, no tórax e em outras partes do corpo


Testemunhas contaram à PM que os suspeitos chegaram por uma área de mata e atiraram diversas vezes contra Luiz. Após os disparos, os criminosos fugiram do local.


O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Em área de eucalipto

Polícia abre investigação após encontrar ossadas de bois em Aracruz

Publicado em 06/06/2026 às 10:54

A Polícia Civil investiga um caso de descarte de gado morto em uma plantação de eucalipto às margens da ES 010, em Vila do Riacho, em Aracruz, cidade da Região Norte do Espírito Santo. A denúncia foi verificada pelos delegados Leandro Piquet e Leandro Sperandio, que encontraram mais de trinta ossadas de boi no local na sexta-feira (5). No vídeo divulgado (veja acima), Sperandio mostra indícios de que um veículo teria ido ao local para deixar os restos.


"Havia uma pilha de ossos já totalmente decompostos em um ponto, outra pilha em outro local e, mais à frente, três bois em estágio avançado de decomposição. Também encontramos animais que teriam sido descartados há cerca de uma semana. Agora buscamos entender o que era aquilo, porque ninguém descarta cerca de 30 cabeças de gado em um único lugar sem que haja uma explicação para isso", explicou Piquet.

Plantação de eucalipto era área de descarte de ossadas de bois em Aracruz
Plantação de eucalipto era área de descarte de ossadas em Aracruz Montagem/A Gazeta | Divulgação/Polícia Civil

Por fim, Piquet ressaltou que o caso pode configurar crime ambiental devido ao risco de contaminação dos lençóis freáticos, comprometendo a qualidade da água utilizada pela população local. As investigações devem apurar as possibilidades de o local se tratar de um abatedouro clandestino, de furto de carne de gado ou se a área era um ponto de abandono de animais doentes.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Mandado de prisão

Suspeito de matar madrasta a tiros é preso em Cachoeiro

Publicado em 06/06/2026 às 08:20
Suspeito de matar madrasta a tiros foi preso em Cachoeiro de Itapemirim
Montagem A Gazeta | Arquivo Pessoal

Um homem suspeito de matar a madrasta a tiros foi preso na noite de sexta-feira (5) no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemnirim, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que Paulo César de Almeida Júnior foi encontrado em frente a um bar e tentou fugir. Ele já tinha mandado de prisão contra si pelo crime e estava acompanhado de um homem que também era procurado por tráfico de drogas. Os dois foram detidos no local e levados para a delegacia.


Paulo César estaria envolvido no assassinato de Flaviana Granzieiri, de 46 anos, ocorrido no dia 15 de maio no mesmo bairro. Ela foin socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. No dia seguinte, a família da vítima contiu para a TV Gazeta Sul que o suspeito teria cometido o crime a mando da própria mãe. Assim que Flaviana foi atingida, o companheiro dela ainda teria ligado para o filho da mulher e pedido perdão pelo ato de Paulo.


De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça, o suspeito já tinha passagens pelo sistema prisional pelos crimes de roubo e homicídio.


A Polícia Civil informou que Paulo César, de 26 anos, teve um mandado de prisão por feminicídio cumprido contra ele. O outro suspeito, de 31 anos, foi preso em cumprimento a um mandado por tráfico de drogas. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Resgate aéreo

Criança de 2 anos é atacada por três cachorros em São Gabriel da Palha

Publicado em 05/06/2026 às 17:42
De acordo com o Notaer, a menina sofreu ferimentos no rosto e em outras partes do corpo
Menina sofreu ferimentos no rosto e em outras partes do corpo e precisou ser transferida de helicóptero para um hospital em Colatina Reprodução | Prefeitura de São Gabriel da Palha

Uma criança de 2 anos foi atacada por três cachorros e precisou ser transferida de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, para o Hospital São José, em Colatina, pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), na manhã desta sexta-feira (5). 


De acordo com o Notaer, a menina deu entrada no Hospital São Gabriel, com múliplos ferimentos no rosto e em outras partes do corpo. Não foi informado como o ataque aconteceu.


Conforme hospital, após a estabilização clínica, a criança foi transportada em estado estável para passar por novos exames e verificar se houve algum ferimento interno.


Texto em atualização*. 

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Fatalidade

Motorista morre após carro sair da pista e capotar em ribanceira em Iúna

Publicado em 05/06/2026 às 16:42
Clenilson Pires Sindra, 43 anos, morreu após o carro dele capotar em ribanceira em Iúna
Clenilson Pires Sindra, 43 anos, morreu após o carro dele capotar em ribanceira em Iúna Montagem A Gazeta | Redes sociais; Arquivo pessoal

Um motorista morreu em um acidente na localidade de Serrinha, em Iúna, no Caparaó do Espírito Santo. A Polícia Militar explicou que o carro que ele dirigia saiu da pista e capotou em uma ribanceira na manhã desta sexta-feira (5)Clenilson Pires Sindrade 43 anos, estava sozinho no veículo.


A perícia da Polícia Científica encaminhou o corpo da vítima para a Seção Regional de Medicina Legal, em Venda Nova do Imigrante. Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias do caso serão investigadas pela Delegacia de Iúna.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Bairro Aeroporto

Carro invade pizzaria e mulher fica ferida em Guarapari

Publicado em 05/06/2026 às 11:52

Uma mulher ficou ferida após um motorista perder o controle do carro, quebrar um poste e invadir uma pizzaria no bairro Aeroporto, em Guarapari. O caso aconteceu no início da madrugada desta sexta-feira (5).


A Polícia Militar informou que a mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Já o condutor do veículo, segundo a PM, fugiu do local.


Não houve acionamento das polícias Civil ou Científica.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Acidente

Motorista bate caminhão em pés de eucaliptos e capota em Muqui

Publicado em 05/06/2026 às 11:20
Motorista bate em eucaliptos e capota em Muqui
Motorista bate em eucaliptos e capota em Muqui Redes sociais

Um motorista capotou com o caminhão que dirigia na noite de quinta-feira (4) na ES 177, rodovia que liga Muqui a Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo informações apuradas pelo repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, o motorista perdeu o controle da direção em uma curva e bateu em pés de eucaliptos.


O acidente aconteceu na região de Cachoeirinha, que fica em Muqui. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que chegou a ir ao local, a vítima já havia sido socorrida por populares. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
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