Filho é preso após expulsar a própria mãe da casa dela em Guaçuí

Um homem de 34 anos foi preso na manhã de segunda-feira (20) após expulsar a própria mãe de casa, em Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já havia sido preso anteriormente por ameaçar a vítima e descumpriu uma medida protetiva de urgência.





Segundo o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) de Guaçuí, o homem havia sido preso em flagrante por ameaçar a mãe. Desta vez, a prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.





A vítima relatou que, após ser colocado em liberdade, o filho retornou à residência, expulsou-a do imóvel e se recusou a sair, obrigando a mãe a se abrigar na casa de parentes.





Após o cumprimento do mandado de prisão, a mulher conseguiu retornar à residência com apoio da Polícia Civil. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.