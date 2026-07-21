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Coluna Leonel Ximenes

Mobilização para preservar antas e queixadas no Norte do ES

Complexo Florestal Linhares-Sooretama reúne mais de 50 mil hectares e constitui um dos territórios mais relevantes para a conservação da Mata Atlântica

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 14:00

Públicado em 

21 jul 2026 às 14:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
A Reserva Biológica de Sooretama é cortada pela BR 101
A Reserva Biológica de Sooretama é cortada pela BR 101 Ecovias Capixaba

O Projeto Grandes Herbívoros de Sooretama será lançado nesta quarta-feira (22), às 9h30, na Reserva Biológica de Sooretama, pela Ecovias Capixaba e pelo Instituto Pró-Tapir para a Biodiversidade. O objetivo é gerar conhecimento capaz de orientar a conservação de antas e queixadas, animais que vivem na região.


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O projeto reunirá monitoramento populacional, estudos de comportamento, genética e saúde, iniciativas de coexistência humano-fauna (que busca a convivência harmônica entre as espécies silvestres e pessoas), educação ambiental e produção de conhecimento científico. 


Os resultados formarão uma base técnico-científica capaz de orientar decisões e ações que favoreçam a permanência a longo prazo dessas espécies no território.

Antas e queixadas são fundamentais para fertilizar o solo e manter o equilíbrio ambiental
Antas e queixadas são fundamentais para fertilizar o solo e manter o equilíbrio ambiental Divulgação

CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA

No Norte do Espírito Santo, o Complexo Florestal Linhares-Sooretama reúne mais de 50 mil hectares e constitui um dos territórios mais relevantes para a conservação da Mata Atlântica. A paisagem, formada por áreas públicas e privadas, também inclui a BR 101, utilizada por antas, queixadas e diversas outras espécies silvestres.


 Nesse contexto, conhecer a distribuição das populações e a forma como os animais se deslocam e utilizam o território é essencial para orientar medidas de conservação, conectividade e segurança viária.


Antas e queixadas pertencem ao grupo dos ungulados, mamíferos que possuem cascos e exercem funções-chave na dinâmica da floresta. Ao percorrer grandes distâncias e dispersar sementes, a anta, maior mamífero terrestre do país, contribui para a regeneração natural da vegetação.


 A queixada, que vive em grandes grupos, revolve o solo e influencia a estrutura da floresta, sendo conhecida como "engenheira da floresta". A presença e a dinâmica das populações dessas espécies também oferecem informações relevantes sobre a integridade e saúde ambiental da paisagem.


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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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