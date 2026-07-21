Mobilização para preservar antas e queixadas no Norte do ES

O Projeto Grandes Herbívoros de Sooretama será lançado nesta quarta-feira (22), às 9h30, na Reserva Biológica de Sooretama, pela Ecovias Capixaba e pelo Instituto Pró-Tapir para a Biodiversidade. O objetivo é gerar conhecimento capaz de orientar a conservação de antas e queixadas, animais que vivem na região.





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O projeto reunirá monitoramento populacional, estudos de comportamento, genética e saúde, iniciativas de coexistência humano-fauna (que busca a convivência harmônica entre as espécies silvestres e pessoas), educação ambiental e produção de conhecimento científico.





Os resultados formarão uma base técnico-científica capaz de orientar decisões e ações que favoreçam a permanência a longo prazo dessas espécies no território.