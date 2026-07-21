Mobilização para preservar antas e queixadas no Norte do ES

O Projeto Grandes Herbívoros de Sooretama será lançado nesta quarta-feira (22), às 9h30, na Reserva Biológica de Sooretama, pela Ecovias Capixaba e pelo Instituto Pró-Tapir para a Biodiversidade. O objetivo é gerar conhecimento capaz de orientar a conservação de antas e queixadas, animais que vivem na região.
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O projeto reunirá monitoramento populacional, estudos de comportamento, genética e saúde, iniciativas de coexistência humano-fauna (que busca a convivência harmônica entre as espécies silvestres e pessoas), educação ambiental e produção de conhecimento científico.
Os resultados formarão uma base técnico-científica capaz de orientar decisões e ações que favoreçam a permanência a longo prazo dessas espécies no território.
CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA
No Norte do Espírito Santo, o Complexo Florestal Linhares-Sooretama reúne mais de 50 mil hectares e constitui um dos territórios mais relevantes para a conservação da Mata Atlântica. A paisagem, formada por áreas públicas e privadas, também inclui a BR 101, utilizada por antas, queixadas e diversas outras espécies silvestres.
Nesse contexto, conhecer a distribuição das populações e a forma como os animais se deslocam e utilizam o território é essencial para orientar medidas de conservação, conectividade e segurança viária.
Antas e queixadas pertencem ao grupo dos ungulados, mamíferos que possuem cascos e exercem funções-chave na dinâmica da floresta. Ao percorrer grandes distâncias e dispersar sementes, a anta, maior mamífero terrestre do país, contribui para a regeneração natural da vegetação.
A queixada, que vive em grandes grupos, revolve o solo e influencia a estrutura da floresta, sendo conhecida como "engenheira da floresta". A presença e a dinâmica das populações dessas espécies também oferecem informações relevantes sobre a integridade e saúde ambiental da paisagem.
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