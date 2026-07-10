Obra muito aguardada na BR 101 no ES será antecipada

A Ecovias Capixaba anunciou, durante reunião da Comissão Especial de Fiscalização da BR 101 na Assembleia Legislativa, que vai antecipar a implantação de 21 quilômetros de terceiras faixas no trecho Norte da BR-101.
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As obras, que originalmente estavam previstas entre o sétimo e o nono ano do novo contrato de concessão, começarão em cerca de dois meses e beneficiarão os municípios de Sooretama, Jaguaré, São Mateus, Conceição da Barra e Pedro Canário.
Segundo o diretor-superintendente da concessionária, Roberto Amorim Júnior, os estudos técnicos demonstraram a viabilidade da antecipação de parte das intervenções.
"Ao Norte de Linhares vamos implantar 41 quilômetros de terceiras faixas, criando áreas seguras de ultrapassagem em uma região com grande circulação de caminhões. Fizemos um estudo para antecipar essas obras. Os primeiros sete quilômetros serão entregues em fevereiro de 2027, daqui a sete meses, e outros 14 quilômetros até dezembro de 2027. Os demais 20 quilômetros continuam em estudos para avaliarmos uma nova antecipação", prometeu.
O anúncio atende a uma reivindicação apresentada pelo deputado estadual Fabrício Gandini (Pode), presidente da Comissão Especial de Fiscalização das BRs 101 e 262 da Assembleia Legislativa. O pedido foi levado à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e à Ecovias durante audiência pública realizada na Câmara dos Deputados, em Brasília, além de reuniões promovidas pela comissão.
"Essas terceiras faixas só começariam entre o sétimo e o nono ano do contrato. Conseguimos antecipar metade delas para o segundo ano da concessão, o que representa um avanço importante para uma região que ficou sem a duplicação. Agora vamos continuar trabalhando para antecipar também os outros 20 quilômetros previstos", afirmou Gandini.
As terceiras faixas são consideradas uma solução para ampliar a segurança e melhorar a fluidez do trânsito acima de Linhares, trecho cuja duplicação ficou fora da primeira etapa do novo contrato devido às restrições ambientais relacionadas à Reserva Biológica de Sooretama.
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