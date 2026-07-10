Obra muito aguardada na BR 101 no ES será antecipada

A Ecovias Capixaba anunciou, durante reunião da Comissão Especial de Fiscalização da BR 101 na Assembleia Legislativa, que vai antecipar a implantação de 21 quilômetros de terceiras faixas no trecho Norte da BR-101.





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As obras, que originalmente estavam previstas entre o sétimo e o nono ano do novo contrato de concessão, começarão em cerca de dois meses e beneficiarão os municípios de Sooretama, Jaguaré, São Mateus, Conceição da Barra e Pedro Canário.





Segundo o diretor-superintendente da concessionária, Roberto Amorim Júnior, os estudos técnicos demonstraram a viabilidade da antecipação de parte das intervenções.





"Ao Norte de Linhares vamos implantar 41 quilômetros de terceiras faixas, criando áreas seguras de ultrapassagem em uma região com grande circulação de caminhões. Fizemos um estudo para antecipar essas obras. Os primeiros sete quilômetros serão entregues em fevereiro de 2027, daqui a sete meses, e outros 14 quilômetros até dezembro de 2027. Os demais 20 quilômetros continuam em estudos para avaliarmos uma nova antecipação", prometeu.