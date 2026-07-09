Justiça do ES condena Facebook a indenizar empresária da Serra

A Justiça condenou o Facebook, responsável pelo Instagram, a indenizar uma empreendedora da Serra em R$ 2,5 mil por lucros cessantes após a suspensão considerada indevida de seus perfis na plataforma. A decisão foi proferida pelo 4º Juizado Especial Cível da Serra.





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A autora da ação alegou que teve seus perfis pessoal e profissional suspensos sem justificativa adequada, o que comprometeu diretamente suas atividades comerciais. Embora as contas tenham sido posteriormente restabelecidas, a empresária buscou reparação pelos prejuízos financeiros sofridos durante o período em que ficou sem acesso à rede social.





Na sentença, o juízo reconheceu que o Instagram não demonstrou motivo legítimo para a suspensão das contas, concluindo que a medida ocorreu de forma arbitrária. A decisão destacou que, embora as plataformas digitais tenham autonomia para moderar conteúdos, a indisponibilização de perfis deve ser acompanhada de justificativa clara e específica, permitindo ao usuário exercer o contraditório.