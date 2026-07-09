Quem deveria cuidar das calçadas, prefeitura ou proprietário do imóvel?

Recentemente, fui convidado a dar duas entrevistas para falar sobre calçadas, haja vista a grande quantidade de trechos delas em péssimas condições. O primeiro aspecto que se questiona é sobre quem é o responsável pela construção e manutenção das calçadas.





A calçada, também chamada por razões óbvias de passeio, é um espaço público, ou seja, não pertence a ninguém, ou melhor, pertence à cidade, ao município. Ela deve permanecer livre, desocupada, permitindo a livre circulação de pessoas.





Contudo, por um equívoco legal, no Brasil a legislação diz que quem tem que construir e manter a pavimentação das calçadas é o proprietário do imóvel lindeiro a elas.

Ora, se a pessoa não é dona daquele espaço, por que é que ela é quem tem que ser responsável por ele?





Nossas ruas possuem um espaço para circulação de pedestres – as calçadas – e outro para a circulação de veículos – as faixas de rolamento – e ambas pertencem ao município, que é gerido pela prefeitura. Não obstante, é a prefeitura que realiza as obras de pavimentação das faixas de rolamento para os veículos, numa inversão total de prioridade, pois relega a construção do espaço dos pedestres aos milhares de proprietários de imóveis que compõem uma cidade.





Cada imóvel tem uma condição própria: lotes vazios; edificados, mas desocupados; outros abandonados; em ruínas; além, é claro, dos que estão com construções bem executadas e em uso.