É professor Ufes. Um olhar humanizado sobre a economia e sua relação com os avanços sociais são a linha principal deste espaço. Escreve quinzenalmente às quintas-feiras
Além de tudo, riscos pelo mar, pelo ar e nas calçadas
Se é mais difícil o enfrentamento de questões mundiais pela complexidade das questões que se apresentam nesse nível, o que acontece mais próximo do território onde se habita, trabalha e circula, pode e deve ter cobrança mais direta
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00