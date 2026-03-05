Arlindo Villaschi
Arlindo Villaschi
É professor Ufes. Um olhar humanizado sobre a economia e sua relação com os avanços sociais são a linha principal deste espaço. Escreve quinzenalmente às quintas-feiras

Além de tudo, riscos pelo mar, pelo ar e nas calçadas

Se é mais difícil o enfrentamento de questões mundiais pela complexidade das questões que se apresentam nesse nível, o que acontece mais próximo do território onde se habita, trabalha e circula, pode e deve ter cobrança mais direta

Publicado em 05/03/2026 às 03h20


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.