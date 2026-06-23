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Coluna Leonel Ximenes

Linha de ônibus entre o ES e Minas Gerais será encerrada

Fim da operação foi pedida à ANTT pela própria empresa capixaba

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 03:15

Públicado em 

23 jun 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ônibus da Viação Pretti, empresa capixaba fundada em 1965
Ônibus da Viação Pretti, empresa capixaba fundada em 1965 Pretti/Divulgação

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) atendeu o pedido da Viação Pretti e autorizou o encerramento da linha de ônibus entre Colatina, no Espírito Santo, e a cidade de Resplendor, no interior de Minas Gerais. A medida vale a partir de 3 de agosto.


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A linha será paralisada, de acordo com a ANTT, com as seguintes seções e mercados: 

Colatina (ES) para Itueta (MG) e Resplendor (MG) e Baixo Guandu (ES) para Itueta (MG) e Resplendor (MG). 


A paralisação da linha ocorreu a pedido da própria empresa capixaba. A Pretti alegou à agência reguladora de transportes terrestres que o trecho era deficitário financeiramente por causa da baixa demanda de passageiros e o aumento do custo operacional.

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A ANTT, entretanto, determinou à viação capixaba o cumprimento de algumas medidas de resguardo do direito dos passageiros até o encerramento total da operação da linha, no dia 3 de agosto.


Até lá a Pretti deverá atender às garantias relacionadas ao cancelamento de bilhetes de viagens programadas para o  período posterior à data de encerramento da linha entre Colatina e as cidades do interior mineiro.


A medida foi oficializada no dia 12 de junho de 2026 e publicada no Diário Oficial da União em 18 de junho.


Em dezembro do ano passado a ANTT autorizou a empresa Viação Pevidor a operar a rota de ônibus entre Belo Horizonte (MG) e Guarapari, além de contemplar uma ampla rede de 56 ligações entre municípios capixabas e mineiros.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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