Linha de ônibus entre o ES e Minas Gerais será encerrada

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) atendeu o pedido da Viação Pretti e autorizou o encerramento da linha de ônibus entre Colatina, no Espírito Santo, e a cidade de Resplendor, no interior de Minas Gerais. A medida vale a partir de 3 de agosto.
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A linha será paralisada, de acordo com a ANTT, com as seguintes seções e mercados:
Colatina (ES) para Itueta (MG) e Resplendor (MG) e Baixo Guandu (ES) para Itueta (MG) e Resplendor (MG).
A paralisação da linha ocorreu a pedido da própria empresa capixaba. A Pretti alegou à agência reguladora de transportes terrestres que o trecho era deficitário financeiramente por causa da baixa demanda de passageiros e o aumento do custo operacional.
A ANTT, entretanto, determinou à viação capixaba o cumprimento de algumas medidas de resguardo do direito dos passageiros até o encerramento total da operação da linha, no dia 3 de agosto.
Até lá a Pretti deverá atender às garantias relacionadas ao cancelamento de bilhetes de viagens programadas para o período posterior à data de encerramento da linha entre Colatina e as cidades do interior mineiro.
A medida foi oficializada no dia 12 de junho de 2026 e publicada no Diário Oficial da União em 18 de junho.
Em dezembro do ano passado, a ANTT autorizou a empresa Viação Pevidor a operar a rota de ônibus entre Belo Horizonte (MG) e Guarapari, além de contemplar uma ampla rede de 56 ligações entre municípios capixabas e mineiros.
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