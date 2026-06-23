Linha de ônibus entre o ES e Minas Gerais será encerrada

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) atendeu o pedido da Viação Pretti e autorizou o encerramento da linha de ônibus entre Colatina, no Espírito Santo, e a cidade de Resplendor, no interior de Minas Gerais. A medida vale a partir de 3 de agosto.





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A linha será paralisada, de acordo com a ANTT, com as seguintes seções e mercados:

Colatina (ES) para Itueta (MG) e Resplendor (MG) e Baixo Guandu (ES) para Itueta (MG) e Resplendor (MG).





A paralisação da linha ocorreu a pedido da própria empresa capixaba. A Pretti alegou à agência reguladora de transportes terrestres que o trecho era deficitário financeiramente por causa da baixa demanda de passageiros e o aumento do custo operacional.