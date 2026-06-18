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Coluna Leonel Ximenes

Bispo faz novas mudanças de padres em diocese no ES

É a quarta movimentação de presbíteros promovida pelo prelado em sete meses

Publicado em 18 de Junho de 2026 às 14:00

Públicado em 

18 jun 2026 às 14:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dom Sérgio, padres e fiéis em missa de Pentecostes em Colatina
Dom Sérgio, padres e fiéis em missa de Pentecostes em Colatina Diocese de Colatina

O bispo de Colatina, dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, anunciou novas nomeações de padres na diocese do Noroeste do Espírito Santo. As mudanças ocorrem um mês após a última movimentação de presbíteros e é a quarta em sete meses.


“Que cada novo serviço assumido seja conduzido pela luz do Espírito Santo, com disponibilidade, alegria e fidelidade à caminhada da nossa igreja local. Rezemos pelos padres nomeados e pelas comunidades que acolhem esta nova etapa de missão”, disse o bispo colatinense.

AS MUDANÇAS NA DIOCESE DE COLATINA

  • Padre Renildo Marim assume a função de pároco na Paróquia de São Domingos do Norte;

  • Padre Marcelo Pádua agora é o vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em Marilândia;


  • Padre Romildo Almeida foi nomeado coordenador diocesano da Pastoral Carcerária;

  • Padre Maurício Fornanciare é o novo assessor eclesiástico diocesano do Movimento de Cursilhos de Cristandade.


O clero da diocese colatinense é formado por 62 padres, entre seculares (diocesanos) e religiosos (ligados a congregações ou ordens).

Formada por 31 paróquias e 710 Comunidades Eclesiais de Base (Cebs), a Diocese de Colatina abrange 17 municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo.


LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES 

Conheça os padres “senadores” escolhidos para ajudar o arcebispo de Vitória

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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