Bispo faz novas mudanças de padres em diocese no ES

O bispo de Colatina, dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, anunciou novas nomeações de padres na diocese do Noroeste do Espírito Santo. As mudanças ocorrem um mês após a última movimentação de presbíteros e é a quarta em sete meses.
“Que cada novo serviço assumido seja conduzido pela luz do Espírito Santo, com disponibilidade, alegria e fidelidade à caminhada da nossa igreja local. Rezemos pelos padres nomeados e pelas comunidades que acolhem esta nova etapa de missão”, disse o bispo colatinense.
AS MUDANÇAS NA DIOCESE DE COLATINA
Padre Renildo Marim assume a função de pároco na Paróquia de São Domingos do Norte;
Padre Marcelo Pádua agora é o vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em Marilândia;
Padre Romildo Almeida foi nomeado coordenador diocesano da Pastoral Carcerária;
Padre Maurício Fornanciare é o novo assessor eclesiástico diocesano do Movimento de Cursilhos de Cristandade.
O clero da diocese colatinense é formado por 62 padres, entre seculares (diocesanos) e religiosos (ligados a congregações ou ordens).
Formada por 31 paróquias e 710 Comunidades Eclesiais de Base (Cebs), a Diocese de Colatina abrange 17 municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo.
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