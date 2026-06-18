Bispo faz novas mudanças de padres em diocese no ES

O bispo de Colatina, dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, anunciou novas nomeações de padres na diocese do Noroeste do Espírito Santo. As mudanças ocorrem um mês após a última movimentação de presbíteros e é a quarta em sete meses.





“Que cada novo serviço assumido seja conduzido pela luz do Espírito Santo, com disponibilidade, alegria e fidelidade à caminhada da nossa igreja local. Rezemos pelos padres nomeados e pelas comunidades que acolhem esta nova etapa de missão”, disse o bispo colatinense.