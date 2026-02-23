Bispo faz novas nomeações e transferências de padres no ES

Dom Lauro Barbosa: “As nomeações fortalecem a missão evangelizadora nas paróquias e organismos diocesanos". Crédito: Diocese de Colatina

O bispo de Colatina, dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, anunciou novas nomeações e transferências na sua diocese. As movimentações ocorrem apenas três meses após as últimas mudanças promovidas pelo prelado.



“As decisões foram tomadas considerando o bem pastoral da igreja particular e após escuta do Conselho Presbiteral”, afirmou dom Lauro. “As nomeações fortalecem a missão evangelizadora nas paróquias e organismos diocesanos, reafirmando o compromisso com a organização pastoral e o dinamismo missionário da diocese.”

O clero da diocese colatinense é formado por 62 padres, entre seculares (diocesanos) e religiosos (ligados a congregações ou ordens).

Formada por 31 paróquias e 710 comunidades, a Diocese de Colatina abrange 17 municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo.

AS MUDANÇAS NA DIOCESE DE COLATINA

Pe. Renildo Andrade Marim - nomeado administrador paroquial da Paróquia São Domingos, em São Domingos do Norte.

- nomeado administrador paroquial da Paróquia São Domingos, em São Domingos do Norte. Pe. Joseumar Miranda da Silva - assume como vigário paroquial da Paróquia do Divino Espírito Santo, em Colatina.

- assume como vigário paroquial da Paróquia do Divino Espírito Santo, em Colatina. Pe. Melquisedec Carlos Fardin - nomeado coordenador diocesano da Pastoral da Comunicação (Pascom).

- nomeado coordenador diocesano da Pastoral da Comunicação (Pascom). Diácono Carlos Daniel de Souza Martins - assume como coordenador diocesano do Conselho Missionário Diocesano (Comidi), colaborando na animação missionária da Diocese.

PADRE CAPIXABA TOME POSSE NOS JESUÍTAS

Na manhã deste domingo (22), o padre capixaba Francys Silvestrini Adão, nascido em Iconha, tomou posse como terceiro provincial da Província dos Jesuítas do Brasil, no Rio de Janeiro (RJ). Em seu discurso, pe. Francys assumiu a nova missão expressando seu compromisso de seguir para águas mais profundas, aprender continuamente e trabalhar junto com outros jesuítas e colaboradores no serviço ao próximo. Ele escolheu São José, pai de Jesus, como seu patrono e padrinho espiritual.

O padre capixaba Francys Silvestrini Adão tomou posse como provincial (superior) da Província dos Jesuítas do Brasil. Crédito: Jesuítas do Brasil

“Hoje, uma vez mais, nesta Igreja de Santo Inácio, onde aprendi a ser padre nos primeiros anos de presbítero, quero dizer ao meu Senhor, de quem quero ser amigo e companheiro até o fim da minha vida: sim, Jesus. É por causa da tua Palavra que irei às águas mais profundas e buscarei, mais uma vez, aprender algo que não conheço, que não sei. Aprendendo junto com outros e outras, quero ajudar a lançar as redes de um jeito novo, do Teu jeito”, discursou o sacerdote jesuíta.

