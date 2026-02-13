A cidade dos buracos no ES promete recuperar 41 ruas e avenidas

Buracos na Rua Getúlio Coutinho, em Peracanga, em novembro de 2025. Crédito: Foto do leitor

Guarapari, que há anos sofre com buracos em suas vias públicas, quer tapar esse rombo na sua imagem. É que a prefeitura anunciou que lançou uma licitação para fazer o recapeamento asfáltico de 41 ruas e avenidas em diversos bairros do município.



O investimento no recapeamento está orçado em pouco mais de R$ 13,3 milhões e terá o apoio do governo do Estado. O cronograma de obras será divulgado após a conclusão do processo licitatório e o anúncio da empresa responsável pela operação de recapeamento.

Serão contempladas vias localizadas nos bairros Adalberto Simão Nader, Praia do Morro, São Judas Tadeu, Perocão, Nova Guarapari, Camurugi, Olaria, Kubitschek e Coroado, regiões que apresentam intenso fluxo de veículos e histórico de desgaste da malha viária, como admite a própria administração municipal.

“Não estamos falando apenas de tapar buracos, mas de recuperar de verdade vias que há anos sofrem com desgaste e manutenção constante. Selecionamos pontos críticos da cidade, onde o asfalto já apresentava deficiência estrutural, e vamos entregar um serviço duradouro”, prometeu o prefeito Rodrigo Borges (Republicanos).

A intervenção foi planejada com base em levantamentos técnicos realizados pela equipe da Secretaria Municipal de Obras, que identificou pontos críticos com reincidência de buracos e falhas estruturais na camada asfáltica. Esses problemas indicam uma deficiência crônica do pavimento que, de acordo com a prefeitura, tornam o recapeamento completo a solução mais eficiente e duradoura.

Prefeitura de Guarapari fez uma operação tapa-buracos em novembro de 2025; agora será feita a recuperação asfáltica. Crédito: PMG/Divulgação

“A recuperação integral das vias reduzirá significativamente a necessidade de operações frequentes de tapa-buracos, que possuem caráter paliativo e geram custos contínuos ao município”, explica Ygor Credi-dio, secretário municipal de Obras.

O trabalho de recapeamento nas 41 vias públicas de Guarapari, segundo informou a prefeitura, deve durar um ano e vai começar após a licitação, que está em curso.

CHUVA E BURACOS

Buracos são alvo constante de reclamação de moradores e turistas que visitam o principal balneário do Espírito Santo. No começo de novembro do ano passado, bem antes da temporada de verão, como mostrou a coluna, várias crateras tomaram as vias da Enseada Azul, região frequentada pela elite capixaba em Guarapari. Logo depois, a prefeitura fez uma operação tapa-buracos em vários bairros, incluindo Peracanga, um dos mais afetados.

Na ocasião, a Secretaria Municipal de Obras alegou que a cobertura asfáltica de várias ruas e avenidas da Cidade-Saúde é antiga e muito vulnerável ao período chuvoso, provocando o surgimento de mais buracos e a necessidade de intervenção.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais