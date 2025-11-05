Prefeitura de Guarapari promete tapar os buracos da Enseada Azul

Com ajuda de uma máquina, trabalhadores tapam buracos em uma rua na divisa de Muquiçaba e Praia do Morro, em Guarapari. Crédito: PMG/Divulgação

A Prefeitura de Guarapari prometeu começar nesta quinta-feira (6) a operação tapa-buracos na Enseada Azul. Como mostrou a coluna nesta quarta (5), a região formada pelas praias de Bacutia, Peracanga e Guaibura, muito frequentada por turistas e pela elite capixaba no verão, está com ruas e avenidas tomadas por crateras.

A administração da Cidade-Saúde afirma que está com várias frentes de trabalho em andamento para executar a operação tapa-buracos em diferentes bairros da cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas, as equipes estão atuando em ritmo acelerado, aproveitando os períodos de estiagem para realizar o máximo de reparos possíveis.

O secretário municipal de Obras, Marcelo Cirino, alegou que a cobertura asfáltica de muitas vias do município é antiga e as chuvas intensas dos últimos dias agravaram a situação, aumentando o número de pontos que necessitam de intervenção.

Buracos na Rua Getúlio Coutinho, em Peracanga, região da Enseada Azul. Crédito: Foto do leitor

“O prefeito Rodrigo Borges determinou que as equipes estivessem nas ruas todos os dias, com prioridade para os locais mais críticos. Estamos trabalhando em várias frentes simultaneamente, atendendo bairros e regiões distintas para garantir mais segurança e conforto à população”, afirmou o secretário.

AJUDA DO GOVERNO DO ESTADO

Além dos reparos emergenciais, o município diz que está preparando uma ampla ação de recapeamento asfáltico, que será possível, segundo a prefeitura, com o aporte de R$ 10 milhões vindos do governo do Estado. O recurso já foi solicitado e está em fase de liberação, de acordo com a gestão municipal.

Rodrigo Borges, prefeito de Guarapari, diz que ajuda do Estado vai melhorar a malha viária da cidade. Crédito: Reprodução/Instagram

“Esse investimento com apoio do governo do Estado vai permitir melhorar significativamente a malha viária de Guarapari. Serão contempladas regiões centrais, os bairros mais necessitados e balneários importantes, como a Praia do Morro, as praias da Região Norte e as praias da Enseada Azul, que já estão na programação”, destacou o prefeito Rodrigo Borges (Republicanos).

Segundo as imobiliárias que atuam na região, a Enseada Azul é considerada uma das áreas mais valorizadas de Guarapari. Coberturas, apartamentos com varanda gourmet e casas em condomínio fechado são comuns por ali — sempre com grande procura, especialmente de frente para o mar.

