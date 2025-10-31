Prefeito no ES manda fechar o cofre, cortar despesas e rever contratos

Estação ferroviária de Marechal Floriano, cidade da região serrana capixaba. Crédito: Divulgação

O prefeito de Marechal Floriano, Lidiney Gobbi (PP), publicou um decreto no Diário Oficial desta quinta-feira (30) determinando corte de despesas, proibição de gastos e outras medidas de austeridade na gestão municipal. O objetivo, segundo o prefeito, é evitar um déficit financeiro nas contas públicas da cidade.



O decreto determina corte de 15% nas despesas da prefeitura, incluindo a suspensão ou limitação de empenhos, além da proibição, com algumas exceções, de participação de servidores em cursos, concessão de horas extras, diárias, passagens aéreas, adicional noturno, nomeações, compras, utilização de veículos após o expediente, apoio a eventos e aquisição de móveis e imóveis, entre outros gastos.

Gobbi também ordenou corte de despesas com custeio, como telefonia móvel, energia elétrica, água, aluguel e prestação de serviços.

O Decreto 13.046/2025 determina ainda a revisão geral de contratos, anulação de empenho de despesas, suspensão de novos investimentos e a realização de leilão de bens inservíveis do município.

As medidas de austeridade, segundo o decreto, valem a partir do dia 29 de outubro, no entanto sem prazo definido. O documento prevê que a Secretaria Municipal de Finanças deverá observar o comportamento da receita financeira da administração pública e, depois dessa análise, propor ao prefeito o aumento no percentual de contingenciamento, ou a liberação parcial ou total das ações restritivas previstas no decreto.

Lidiney Gobbi (PP) determinou corte de 15% nas despesas da prefeitura. Crédito: Instagram

A coluna tentou falar sobre a situação financeira da Prefeitura de Marechal Floriano com o prefeito Lidiney Gobbi, por telefone, WhatsApp e mensagem, mas não obteve retorno.

VEREADOR DIZ QUE ALERTOU PREFEITURA

Nas redes sociais, o vereador Chapolim Frasson (MDB) criticou o decreto do prefeito e afirmou que, no primeiro semestre deste ano, já havia alertado Gobbi sobre a delicada situação financeira de Marechal Floriano.

“Em abril, quando o executivo mandou para a Câmara um projeto de lei no qual se criavam novas secretarias, novas subsecretarias e a criação de altos salários, fui contrário a esse projeto”, disse o parlamentar.

Frasson também lembrou que em 30 de junho, com seis meses da nova gestão, alertou o prefeito de que havia alguns contratos assinados com valores que poderiam colocar em risco a saúde financeira do município. “Alertei o executivo municipal que se as despesas seguissem daquela forma, teríamos problemas com a saúde financeira do município.”

O parlamentar explicou que está pedindo mais dados sobre os cortes porque, segundo ele, um relatório da contabilidade da Prefeitura de Marechal informou que no segundo quadrimestre deste ano a arrecadação municipal havia aumentado em R$ 5 milhões, ou seja, 7,26% superior à meta prevista pela própria gestão.

