Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Morre, aos 78, advogado que doou R$ 1 milhão após enchentes no ES

Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, jurista liderava uma das maiores bancas de advogados do país

Vitória
Publicado em 27/10/2025 às 15h26
Sérgio Bermudes enfrentava complicações decorrentes da Covid-19 desde 2020
Sérgio Bermudes enfrentava complicações decorrentes da Covid-19 desde 2020. Crédito: OAB-RJ/Divulgação

O advogado capixaba Sérgio Bermudes, que doou R$ 1 milhão para as vítimas das enchentes em Cachoeiro de Itapemirim, sua cidade natal, em janeiro de 2020, morreu nesta segunda-feira (27) no Rio de Janeiro, onde morava.

Considerado um dos maiores juristas do país, Bermudes, de 78 anos, estava internado há um longo tempo, vítima de sepsia respiratória. Desde abril de 2020 o advogado enfrentava complicações decorrentes da Covid-19.

Em janeiro de 2020, o advogado disse ter ficado sensibilizado com os danos que a enchente causou em casas e comércios dde Cachoeiro de Itapemirim. “Recebi vídeos e fotos e fiquei muito triste, muito chocado. Vi um pedaço da minha história ser atingida. A Praça Jerônimo Monteiro, as pontes onde passei, a escola onde estudei, tudo alagado", afirmou à reportagem de A Gazeta na ocasião.

Veja também

Advogado cachoeirense doa R$ 1 milhão para ajudar a reconstruir cidade

Bermudes nasceu em Cachoeiro em 1946 e permaneceu na cidade capixaba até concluir o ensino fundamental. Morava no Rio de Janeiro, onde atuava desde 1969. É um dos advogados mais conhecidos do país e tem escritórios em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e correspondentes fora do país. A estrutura reúne mais de 130 advogados e consultores, além de uma equipe de apoio com cerca de 250 funcionários e 120 estagiários.

Entre os casos mais marcantes de sua trajetória está a defesa de Clarice Herzog, viúva do jornalista Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura militar em 1975. A ação levou ao reconhecimento, pela Justiça, de que o jornalista morreu sob custódia do Estado.

“Sérgio Bermudes foi um capixaba que honrou a nossa terra com seu notório saber jurídico”, afirmou Luiz Cláudio Allemand, advogado tributarista capixaba.

“O professor Sérgio Bermudes sempre será um orgulho para nós capixabas, um dos mais expressivos juristas que nossas terras já produziu”, reforça o juiz capixaba Anselmo Laranja.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Delegado que prendeu o maior traficante do ES é rebaixado de cargo
Nova foto confirma: uma das aves mais raras do mundo resiste no ES
Conheça (e quanto ganham) os 2 conselheiros “linha-dura” da Cesan
Morre Zezé Machado, a militante petista que fez história no ES
Site diz que cidade do interior do ES fica no Sul do país e tem praia

A Gazeta integra o

Saiba mais
Cachoeiro de Itapemirim Covid-19 Advogado Ditadura Ditadura Militar

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.