Morre, aos 78, advogado que doou R$ 1 milhão após enchentes no ES

O advogado capixaba Sérgio Bermudes, que doou R$ 1 milhão para as vítimas das enchentes em Cachoeiro de Itapemirim, sua cidade natal, em janeiro de 2020, morreu nesta segunda-feira (27) no Rio de Janeiro, onde morava.



Considerado um dos maiores juristas do país, Bermudes, de 78 anos, estava internado há um longo tempo, vítima de sepsia respiratória. Desde abril de 2020 o advogado enfrentava complicações decorrentes da Covid-19.

Em janeiro de 2020, o advogado disse ter ficado sensibilizado com os danos que a enchente causou em casas e comércios dde Cachoeiro de Itapemirim. “Recebi vídeos e fotos e fiquei muito triste, muito chocado. Vi um pedaço da minha história ser atingida. A Praça Jerônimo Monteiro, as pontes onde passei, a escola onde estudei, tudo alagado", afirmou à reportagem de A Gazeta na ocasião.

Bermudes nasceu em Cachoeiro em 1946 e permaneceu na cidade capixaba até concluir o ensino fundamental. Morava no Rio de Janeiro, onde atuava desde 1969. É um dos advogados mais conhecidos do país e tem escritórios em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e correspondentes fora do país. A estrutura reúne mais de 130 advogados e consultores, além de uma equipe de apoio com cerca de 250 funcionários e 120 estagiários.

Entre os casos mais marcantes de sua trajetória está a defesa de Clarice Herzog, viúva do jornalista Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura militar em 1975. A ação levou ao reconhecimento, pela Justiça, de que o jornalista morreu sob custódia do Estado.

“Sérgio Bermudes foi um capixaba que honrou a nossa terra com seu notório saber jurídico”, afirmou Luiz Cláudio Allemand, advogado tributarista capixaba.

“O professor Sérgio Bermudes sempre será um orgulho para nós capixabas, um dos mais expressivos juristas que nossas terras já produziu”, reforça o juiz capixaba Anselmo Laranja.

