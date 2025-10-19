Morre Zezé Machado, a militante petista que fez história no ES

A chapa Zezé Machado com Perly Cipriano ficou em 3º lugar na eleição para governador do ES em 1982. Crédito: Divulgação

Foi sepultada na tarde deste domingo (19), em Porangaba, cidade onde nasceu, no interior de São Paulo, Zezé Machado, de 84 anos, militante histórica do Partido dos Trabalhadores e candidata a vice-governadora do Espírito Santo pelo partido, em 1982, na chapa liderada por Perly Cipriano.



Maria Zezé Machado (seu nome completo) morreu na noite deste sábado (18), de causas naturais. Considerada uma mulher de muita garra, ela chegou a ser freira e se destacou na militância nas Comunidades Eclesiais de Base (Cebs) da Igreja Católica e nos movimentos sociais, fato que a credenciou para compor a chapa majoritária do PT ao lado de Perly.

Nas eleições de 1982 no Espírito Santo, a participação do PT, partido recém-fundado de oposição à ditadura militar, foi modesta. A chapa Perly/Zezé obteve 10.588 votos e ficou em terceiro lugar, atrás de Gerson Camata (PMDB), o governador eleito com 448.074 votos; e do candidato do PDS, partido de sustentação da ditadura, Carlito Von Schilgen, que ficou em terceiro lugar com 282.728 votos. O quarto colocado na época foi Osvaldo Mármore (PDT), escolhido por 1.236 eleitores.

Reportagem do Caderno Dois de A Gazeta trouxe um perfil de Zezé Machado, em 1982. Crédito: Divulgação

Além do fato histórico que foi a volta das eleições diretas para governador, o pleito de 1982 foi marcado por ter na disputa para o cargo de vice-governador, pela primeira vez na história do Espírito Santo, a presença de uma mulher.

PETISTAS LAMENTAM

Nas redes sociais, petistas lamentaram a morte de Zezé Machado. “Zezé era uma mulher extraordinária! Grande incentivadora das Comunidades Eclesiais de Base e formadora dos jovens da minha época. Ela ficará para sempre em nossas memórias por seu comprometimento com o combate às desigualdades sociais e a pobreza, por seu exemplo de fé e de esperança”, escreveu o deputado estadual João Coser.

Santinho com a propaganda da chapa majoritária do PT-ES em 1982, incluindo o jornalista Rogério Medeiros, que foi candidato a senador. Crédito: Divulgação

Iriny Lopes Deputada estadual do PT-ES "Sua força vinha do povo, das Comunidades Eclesiais de Base que ajudou a fortalecer, da fé que a movia no combate à pobreza e da esperança que inspirava em cada jovem que formou"

“Zezé foi a semente da mudança. Quando ela aceitou o desafio de ser a primeira mulher candidata a vice-governadora, em 1982, ela não estava apenas disputando uma eleição; estava plantando em todas nós a certeza de que nosso lugar também é na política”, reforçou a também deputada estadual do PT Iriny Lopes.

