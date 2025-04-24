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Leonel Ximenes

Morre o padre que viveu para ver Anchieta se tornar santo

Sacerdote jesuíta foi o primeiro reitor do Santuário Nacional de Anchieta, no Espírito Santo

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 15:36

Públicado em 

24 abr 2025 às 15:36
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O padre jesuíta César Augusto dos Santos morreu em São Paulo
O padre jesuíta César Augusto dos Santos morreu em São Paulo Crédito: Jesuítas/Divulgação
Morreu nesta quarta-feira (23), em São Paulo (SP), o padre jesuíta César Augusto dos Santos, de 80 anos de idade, sendo 59 deles dedicados à Companhia de Jesus. O sacerdote, especialista em São José de Anchieta, foi o primeiro reitor do santuário dedicado ao santo na cidade de Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo.
Em comunicado publicado nas redes sociais, a reitoria do Santuário Nacional de Anchieta informa que o padre César, além de ser pioneiro como reitor no santuário, desempenhou papel central na preservação e difusão da memória do chamado Apóstolo do Brasil. “Atuou como vice-postulador da causa de canonização do então beato José de Anchieta, com dedicação e profundo compromisso com a missão jesuítica”, diz a nota.

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Depois de exercer várias funções na ordem jesuíta desde que foi ordenado presbítero, em 1975, padre César, de 2008 a 2014, viveu em Roma (Itália) onde, entre outros ministérios, dirigiu o programa brasileiro da Rádio Vaticano.

MISSÃO PIONEIRA EM ANCHIETA

Devido a seu amplo conhecimento sobre São José de Anchieta (canonizado ao final de 2014), o jesuíta, que também era historiador e hagiógrafo e membro de vários Institutos Históricos brasileiros e do exterior, foi chamado de volta ao Brasil para exercer a função pioneira de reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta, no ES.

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Na cidade capixaba permaneceu até 2017, quando foi enviado de volta para a comunidade jesuíta do Colégio São Luís, em São Paulo.
Nos últimos anos, entretanto, vinha diminuindo a intensidade do seu apostolado, devido à idade avançada e à piora das suas condições de saúde. Em junho de 2023, foi morar em Salvador (BA) a fim de trabalhar com cultura e espiritualidade inaciana (de Santo Inácio de Loyola) e orientador espiritual. Mas como sua saúde exigia mais cuidados, voltou para São Paulo, para receber melhor acompanhamento e cuidado.
Padre César Augusto dos Santos foi sepultado na tarde desta quinta-feira (24), no Cemitério Santíssimo Sacramento, na capital paulista.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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