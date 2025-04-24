Morre o padre que viveu para ver Anchieta se tornar santo

O padre jesuíta César Augusto dos Santos morreu em São Paulo Crédito: Jesuítas/Divulgação

Morreu nesta quarta-feira (23), em São Paulo (SP), o padre jesuíta César Augusto dos Santos, de 80 anos de idade, sendo 59 deles dedicados à Companhia de Jesus. O sacerdote, especialista em São José de Anchieta, foi o primeiro reitor do santuário dedicado ao santo na cidade de Anchieta , litoral Sul do Espírito Santo.

Em comunicado publicado nas redes sociais, a reitoria do Santuário Nacional de Anchieta informa que o padre César, além de ser pioneiro como reitor no santuário, desempenhou papel central na preservação e difusão da memória do chamado Apóstolo do Brasil. “Atuou como vice-postulador da causa de canonização do então beato José de Anchieta, com dedicação e profundo compromisso com a missão jesuítica”, diz a nota.

Depois de exercer várias funções na ordem jesuíta desde que foi ordenado presbítero, em 1975, padre César, de 2008 a 2014, viveu em Roma (Itália) onde, entre outros ministérios, dirigiu o programa brasileiro da Rádio Vaticano.

MISSÃO PIONEIRA EM ANCHIETA

Devido a seu amplo conhecimento sobre São José de Anchieta (canonizado ao final de 2014), o jesuíta, que também era historiador e hagiógrafo e membro de vários Institutos Históricos brasileiros e do exterior, foi chamado de volta ao Brasil para exercer a função pioneira de reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta, no ES.

Na cidade capixaba permaneceu até 2017, quando foi enviado de volta para a comunidade jesuíta do Colégio São Luís, em São Paulo.

Nos últimos anos, entretanto, vinha diminuindo a intensidade do seu apostolado, devido à idade avançada e à piora das suas condições de saúde. Em junho de 2023, foi morar em Salvador (BA) a fim de trabalhar com cultura e espiritualidade inaciana (de Santo Inácio de Loyola) e orientador espiritual. Mas como sua saúde exigia mais cuidados, voltou para São Paulo, para receber melhor acompanhamento e cuidado.