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Leonel Ximenes

Morre, aos 85 anos, empresário pioneiro no café de qualidade no ES

Prefeitura decretou luto oficial de três dias pela morte do produtor rural

Publicado em 19 de Março de 2025 às 11:30

Públicado em 

19 mar 2025 às 11:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Antenor Zuccon expandiu seus negócios e, além de Brejetuba, comprou fazendas em Aimorés (MG), Cachoeiro e Linhares e investiu na pecuária de corte
Antenor Zuccon expandiu seus negócios e, além de Brejetuba, comprou fazendas em Aimorés (MG), Cachoeiro e Linhares e investiu na pecuária de corte Crédito: Instagram
Vítima de um infarto fulminante, o produtor rural Antenor Zuccon, de 85 anos, morreu na noite desta segunda-feira (19), em Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo. A maior parte da sua vida foi dedicada ao esforço pioneiro de produzir um café arábica de qualidade, feito que ele conseguiu e pelo qual é reconhecido em todo o segmento cafeeiro.
“Ele foi pioneiro e fez parte da geração que modernizou a cafeicultura arábica do Espírito Santo”, lembra o deputado federal Evair de Melo (PP-ES), amigo de longa data do produtor rural. “Era um conselheiro e foi um dos meus incentivadores para trabalhar a qualidade do café quando iniciamos esse processo nos anos 1990.”
Especialista em café, Evair enumera outros feitos de Zuccon na cafeicultura: “Ele foi pioneiro também no plantio em curvas de nível, no uso de corretivo de solo,no controle de ferrugem e de brocas, no despolpamento de café, na parceria agrícola, no uso de secadores mecânicos e viveiros de semente. Antes, se arrancavam mudas nas lavouras e se repicava tudo”.

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Com a renda acumulada do café ao longo dos anos, o produtor rural expandiu seus negócios e, além de Brejetuba, comprou fazendas em Aimorés (MG), Cachoeiro e Linhares e investiu na pecuária de corte.
"Orgulhoso de suas origens e de suas terras em tempos difíceis, Antenor liderou uma geração. Com outros pioneiros, ajudou a fazer o município de Brejetuba e seu café serem conhecidos e respeitados no Brasil e no mundo. Ele sempre foi sinônimo de qualidade de café, tínhamos o padrão 'Antenor' para café descascado"
Evair de Melo - Deputado federal e profissional do café
A Prefeitura de Brejetuba lamentou a morte de um dos seus filhos ilustres e decretou luto oficial de três dias no município.
A nota de pesar da Prefeitura de Brejetuba, que decretou três dias de luto oficial
A nota de pesar da Prefeitura de Brejetuba, que decretou três dias de luto oficial Crédito: Instagram
Antenor Zuccon foi sepultado nesta terça-feira (18), na comunidade rural de Vargem Grande, onde seu avô colaborou com a construção da igreja local. Além da viúva, dona Alzerina, oito filhos, 23 netos e sete bisnetos, deixa uma marca que jamais será esquecida: a qualidade do café arábica capixaba, reconhecido em todo o mundo.
Vá em paz, Antenor!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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