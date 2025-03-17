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Leonel Ximenes

A emocionada homenagem de um moquequeiro ao saudoso Pirão

Amigo de longa data, rei da moqueca do litoral Sul do ES afixou mensagem em seu restaurante agradecendo o que Hercílio Alves fez pelo turismo do Espírito Santo

Publicado em 17 de Março de 2025 às 03:11

Públicado em 

17 mar 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Nhozinho Matos (de camisa vermelha), a mensagem de saudade e Pirão
Nhozinho Matos (de camisa vermelha), a mensagem de saudade e Pirão Crédito: Divulgação
A morte de Hercílio Pirão, na última quinta-feira à noite (13), comoveu muita gente no Espírito Santo, mas certamente poucos ficaram tão abalados e emocionados como Nhozinho Matos, moquequeiro das antigas e dono do Restaurante Gaeta, em funcionamento há quase 60 anos em Meaípe, Guarapari.
O octogenário Nhozinho, lamentando a morte do velho amigo, chegou a afixar uma mensagem bem visível em seu restaurante, expressando a gratidão e respeito por tudo que Pirão fez pelo turismo do Espírito Santo com sua moqueca famosa que atraía capixabas e turistas.

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A homenagem, escrita num quadro junto do “Diploma de Moquequeiro” que Nhozinho recebeu em 2016 do falecido amigo Cacau Monjardim (o autor da frase “moqueca é capixaba, o resto é peixada”), é uma declaração de amizade eterna.

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“Ao meu mestre moquequeiro e amigo Hercílio Pirão, o meu respeito e a minha gratidão por tudo o que você fez pelo turismo do Espírito Santo, através das suas mãos na preparação da nossa moqueca capixaba”, diz a mensagem estampado no quadro do seu restaurante.

MENSAGEM AO GOVERNADOR

Além dessa homenagem, Nhozinho Matos enviou uma mensagem ao governador Renato Casagrande (PSB), expressando sua tristeza pela morte do velho amigo.
"Com suas mãos, Hercílio Pirão tinha uma capacidade incrível de preparar aquela deliciosa moqueca capixaba que o Brasil inteiro admira. É uma perda irreparável para nós capixabas e para o turismo do Espírito Santo. Nunca vou esquecer o Hercílio"
Nhozinho Matos - Moquequeiro de Meaípe, Guarapari
“Governador, estou profundamente triste pelo falecimento do meu amigo Pirão, meu amigo parceiro nas viagens para São Paulo para receber o prêmio da estrela do Guia Quatro Rodas da Editora Abril. Ele e Cacau Monjardim assinaram o primeiro ou único diploma de moquequeiro para mim, Nhozinho Matos. Deixou um grande legado para o Espírito Santo,a moqueca capixaba”, escreveu o moquequeiro de Meaípe.
Casagrande, em homenagem a Pirão, sepultado na tarde desta sexta-feira (14), decretou luto oficial de três dias no Espírito Santo.
A moqueca e Pirão serão sempre eternos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Gastronomia Guarapari meaípe Moqueca Capixaba Renato Casagrande Obituário
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