Com fama de irreverente, restaurante fecha e agora só atende no delivery no ES

Altar dedicado ao craque argentino Maradona no Restaurante Alcides, na Praia da Costa Crédito: Instagram/Alcides

Conhecido pela irreverência nas redes sociais e em suas instalações (tem até um altar dedicado a Maradona), o restaurante Alcides, na Praia da Costa , vai encerrar suas operações físicas no próximo sábado (22) e passará a atender apenas pelo delivery (iFood), a partir do dia 23, nas cidades de Vila Velha e Vitória.

O atual ponto, na Rua Luiz Fernandes Reis (no trecho sem saída), número 269, inaugurado em dezembro de 2023 , será destinado exclusivamente a eventos fechados e para reserva de grupos de, no mínimo, 10 pessoas.

O atendimento físico segue normalmente até o dia 21; no dia 22, sábado, Alcides Jr., o proprietário da casa, avisa que vai promover um bota-fora, o qual ele chama, ironicamente, de “enterro simbólico”.

Embora seja irreverente, o empresário deixa a brincadeira de lado ao apontar o motivo que o levou a decidir fechar seu restaurante: falta de mão de obra. “Público tem, não tem quem sirva o sedento público. Falta disponibilidade de gente”, lamenta.

Mensagem irreverente dentro do próprio restaurante, uma das marcas do Alcides Crédito: Instagram/Alcides

Sem o espaço físico, o Alcides vai se tornar, na prática, uma lanchonete, sem os itens do cardápio do restaurante. “O Alcides vai ser praticamente uma sanduicheria com empanadas. Carnes, frutos do mar e pratos mesmo vão ficar de fora do serviço de entrega pelo delivery”, explica Alcides Jr.

Redução das operações, extinção de postos de trabalho. O empresário prevê que vai trabalhar com apenas uma ou, no máximo, duas pessoas no serviço de delivery. O restaurante, inaugurado há 10 anos, tinha oito funcionários.