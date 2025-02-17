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Leonel Ximenes

Com fama de irreverente, restaurante fecha e agora só atende no delivery no ES

“Público tem, não tem quem sirva o sedento público. Falta disponibilidade de gente”, afirma o dono do estabelecimento

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 03:11

Públicado em 

17 fev 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Altar dedicado ao craque argentino Maradona no Restaurante Alcides, na Praia da Costa
Altar dedicado ao craque argentino Maradona no Restaurante Alcides, na Praia da Costa Crédito: Instagram/Alcides
Conhecido pela irreverência nas redes sociais e em suas instalações (tem até um altar dedicado a Maradona), o restaurante Alcides, na Praia da Costa, vai encerrar suas operações físicas no próximo sábado (22) e passará a atender apenas pelo delivery (iFood), a partir do dia 23, nas cidades de Vila Velha e Vitória.
O atual ponto, na Rua Luiz Fernandes Reis (no trecho sem saída), número 269, inaugurado em dezembro de 2023, será destinado exclusivamente a eventos fechados e para reserva de grupos de, no mínimo, 10 pessoas.
O atendimento físico segue normalmente até o dia 21; no dia 22, sábado, Alcides Jr., o proprietário da casa, avisa que vai promover um bota-fora, o qual ele chama, ironicamente, de “enterro simbólico”.

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Embora seja irreverente, o empresário deixa a brincadeira de lado ao apontar o motivo que o levou a decidir fechar seu restaurante: falta de mão de obra. “Público tem, não tem quem sirva o sedento público. Falta disponibilidade de gente”, lamenta.
Mensagem irreverente dentro do próprio restaurante, uma das marcas do Alcides
Mensagem irreverente dentro do próprio restaurante, uma das marcas do Alcides Crédito: Instagram/Alcides
Sem o espaço físico, o Alcides vai se tornar, na prática, uma lanchonete, sem os itens do cardápio do restaurante. “O Alcides vai ser praticamente uma sanduicheria com empanadas. Carnes, frutos do mar e pratos mesmo vão ficar de fora do serviço de entrega pelo delivery”, explica Alcides Jr.
Redução das operações, extinção de postos de trabalho. O empresário prevê que vai trabalhar com apenas uma ou, no máximo, duas pessoas no serviço de delivery. O restaurante, inaugurado há 10 anos, tinha oito funcionários.
Neste caso, o desemprego vai aumentar porque, segundo o empresário, falta gente querendo emprego. A irreverência acaba aqui.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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