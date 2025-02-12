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Leonel Ximenes

A arquidiocese que o novo arcebispo de Vitória vai encontrar

Dom Ângelo Mezzari, que toma posse no dia 22 de fevereiro, vai comandar uma estrutura complexa formada por paróquias na Grande Vitória até pequenas comunidades no interior do Espírito Santo

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 14:42

Públicado em 

12 fev 2025 às 14:42
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dom Ângelo Mezzari na sua primeira visita à Arquidiocese de Vitória, no dia 30 de janeiro
Dom Ângelo Mezzari na sua primeira visita à Arquidiocese de Vitória, no dia 30 de janeiro Crédito: Arquidiocese de Vitória/Divulgação
Um novo pastor vai comandar a Arquidiocese de Vitória a partir de 22 de fevereiro. Dom Ângelo Ademir Mezzari, que era bispo auxiliar de São Paulo, vai liderar uma estrutura complexa formada por mais de 100 sacerdotes e milhares de fiéis católicos.
Diocese mais antiga do Espírito Santo, a Arquidiocese de Vitória vai do mar à montanha, literalmente. São 15 municípios em sua área territorial, desde as grandes cidades da Grande Vitória até pequenas e pacatas localidades da Região Serrana.
A Arquidiocese de Vitória abrange as cidades de Anchieta, Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Brejetuba, Cariacica, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
Para melhor gestão pastoral e administrativa, ela está dividida em seis áreas pastorais: Vitória; Vila Velha; Cariacica-Viana; Serra-Fundão; Serrana e Benevente.
A arquidiocese que o novo arcebispo de Vitória vai encontrar

PADRES E RELIGIOSOS

Dom Ângelo vai contar com 109 padres, 63 religiosos de 17 congregações, 19 congregações femininas, 65 diáconos permanentes (casados) e sete diáconos transitórios (futuros sacerdotes) para administrar tamanho território. Estão em formação para serem padres 31 seminaristas e em período de discernimento vocacional (fase propedêutica) 12 jovens.
Além dos sacerdotes e religiosos, o arcebispo trabalha diretamente com um bispo auxiliar. No caso de Vitória, é dom Andherson Franklin Lustoza de Souza, que também auxiliava dom Dario Campos, antecessor de dom Ângelo, desde fevereiro de 2022.
Com a nomeação de dom Ângelo, no dia 30 de dezembro do ano passado, dom Dario passou a ser administrador apostólico até a posse do seu sucessor, marcada para o próximo dia 22, um sábado, às 9h, na Catedral Metropolitana de Vitória.
Dom Ângelo Ademir Mezzari nasceu no dia 2 de abril de 1957, na cidade de Forquilhinha, no interior de Santa Catarina. Ele é da Congregação dos Rogacionistas do Coração de Jesus, também chamada de rogacionistas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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