Dom Ângelo Mezzari na sua primeira visita à Arquidiocese de Vitória, no dia 30 de janeiro Crédito: Arquidiocese de Vitória/Divulgação

Um novo pastor vai comandar a Arquidiocese de Vitória a partir de 22 de fevereiro. Dom Ângelo Ademir Mezzari, que era bispo auxiliar de São Paulo, vai liderar uma estrutura complexa formada por mais de 100 sacerdotes e milhares de fiéis católicos.

Diocese mais antiga do Espírito Santo, a Arquidiocese de Vitória vai do mar à montanha, literalmente. São 15 municípios em sua área territorial, desde as grandes cidades da Grande Vitória até pequenas e pacatas localidades da Região Serrana.

A Arquidiocese de Vitória abrange as cidades de Anchieta, Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Brejetuba, Cariacica, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.

Para melhor gestão pastoral e administrativa, ela está dividida em seis áreas pastorais: Vitória; Vila Velha; Cariacica-Viana; Serra-Fundão; Serrana e Benevente.

Your browser does not support the audio element. A arquidiocese que o novo arcebispo de Vitória vai encontrar

PADRES E RELIGIOSOS

Dom Ângelo vai contar com 109 padres, 63 religiosos de 17 congregações, 19 congregações femininas, 65 diáconos permanentes (casados) e sete diáconos transitórios (futuros sacerdotes) para administrar tamanho território. Estão em formação para serem padres 31 seminaristas e em período de discernimento vocacional (fase propedêutica) 12 jovens.

Além dos sacerdotes e religiosos, o arcebispo trabalha diretamente com um bispo auxiliar. No caso de Vitória, é dom Andherson Franklin Lustoza de Souza, que também auxiliava dom Dario Campos , antecessor de dom Ângelo, desde fevereiro de 2022.

Com a nomeação de dom Ângelo, no dia 30 de dezembro do ano passado, dom Dario passou a ser administrador apostólico até a posse do seu sucessor, marcada para o próximo dia 22, um sábado, às 9h, na Catedral Metropolitana de Vitória.