Depois da Praça da Bíblia, prefeito promete reformar estádio no ES

Segundo a prefeitura, a reforma, que será iniciada nos próximos dias, prevê a instalação de novos alambrados, pintura, reestruturação dos banheiros e vestiários. Mas o pacote de bondades não termina aí: o prefeito diz que o estádio também vai ganhar cobertura e iluminação.
“O estádio de futebol do Nacional do Aviso vai passar por uma reforma para trazer de volta o brilho e a alegria deste espaço que é referência para o futebol amador da nossa cidade”, afirmou o prefeito, que está em seu primeiro mandato.
Scaramussa destacou que será iniciada a abertura de procedimento licitatório para as obras de construção da cobertura para a arquibancada e para a instalação de iluminação completa, de led, para oferecer mais conforto e segurança ao público e aos atletas. O valor da obra, entretanto, não foi divulgado pela Prefeitura de Linhares
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Quando foi inaugurado, há quase 16 anos, o estádio do Nacional do bairro Aviso, que ocupa uma área de mais de 5 mil metros quadrados, tinha arquibancada com capacidade para 600 pessoas.