Depois da Praça da Bíblia, prefeito promete reformar estádio no ES

Estádio do Nacional do Aviso passará por ampla reforma e ganhará cobertura na arquibancada e iluminação, segundo a prefeitura Crédito: Luan Max/PML

Segundo a prefeitura, a reforma, que será iniciada nos próximos dias, prevê a instalação de novos alambrados, pintura, reestruturação dos banheiros e vestiários. Mas o pacote de bondades não termina aí: o prefeito diz que o estádio também vai ganhar cobertura e iluminação.

“O estádio de futebol do Nacional do Aviso vai passar por uma reforma para trazer de volta o brilho e a alegria deste espaço que é referência para o futebol amador da nossa cidade”, afirmou o prefeito, que está em seu primeiro mandato.

Scaramussa destacou que será iniciada a abertura de procedimento licitatório para as obras de construção da cobertura para a arquibancada e para a instalação de iluminação completa, de led, para oferecer mais conforto e segurança ao público e aos atletas. O valor da obra, entretanto, não foi divulgado pela Prefeitura de Linhares