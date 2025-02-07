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Leonel Ximenes

Depois da Praça da Bíblia, prefeito promete reformar estádio no ES

Praça esportiva, inaugurada há quase 16 anos, pertence a um tradicional time de futebol amador da cidade

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 16:09

Públicado em 

07 fev 2025 às 16:09
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Estádio do Nacional do Aviso passará por ampla reforma e ganhará cobertura na arquibancada e iluminação, segundo a prefeitura
Estádio do Nacional do Aviso passará por ampla reforma e ganhará cobertura na arquibancada e iluminação, segundo a prefeitura Crédito: Luan Max/PML
A semana está sendo pródiga em promessas em Linhares, a maior cidade do Norte do Estado. Depois de anunciar a construção de uma Praça da Bíblia durante uma reunião com pastores evangélicos, o prefeito Lucas Scaramussa (Podemos) promete agora que vai reformar e modernizar o estádio do Nacional do Bairro Aviso, inaugurado em março de 2011.
Segundo a prefeitura, a reforma, que será iniciada nos próximos dias, prevê a instalação de novos alambrados, pintura, reestruturação dos banheiros e vestiários. Mas o pacote de bondades não termina aí: o prefeito diz que o estádio também vai ganhar cobertura e iluminação.

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“O estádio de futebol do Nacional do Aviso vai passar por uma reforma para trazer de volta o brilho e a alegria deste espaço que é referência para o futebol amador da nossa cidade”, afirmou o prefeito, que está em seu primeiro mandato.
Scaramussa destacou que será iniciada a abertura de procedimento licitatório para as obras de construção da cobertura para a arquibancada e para a instalação de iluminação completa, de led, para oferecer mais conforto e segurança ao público e aos atletas. O valor da obra, entretanto, não foi divulgado pela Prefeitura de Linhares.
Quando foi inaugurado, há quase 16 anos, o estádio do Nacional do bairro Aviso, que ocupa uma área de mais de 5 mil metros quadrados, tinha arquibancada com capacidade para 600 pessoas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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