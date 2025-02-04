Mais uma grande cidade do ES terá uma Praça da Bíblia

Praça da Bíblia em Cariacica Crédito: Cláudio Postay/Prefeitura de Cariacica

Sexta cidade mais populosa do Espírito Santo e a maior do Norte do Estado, Linhares terá uma Praça da Bíblia para chamar de sua. O anúncio da obra foi feito nesta segunda-feira (3), em um café da manhã que reuniu o prefeito Lucas Scaramussa (Podemos) e pastores evangélicos.

“É um anseio antigo que irá simbolizar a união das igrejas e de toda a comunidade cristã linharense, pela fé em um Cristo que vive no meio de nós”, disse o prefeito durante o encontro em seu gabinete.

Segundo Scaramussa, é o primeiro projeto de edificação da sua gestão, que começou no dia 1º de janeiro. “A Praça da Bíblia vai ser construída a várias mãos”, acrescentou o prefeito linharense, que é católico.

O local da praça, o custo, o início e finalização da obra ainda não foram definidos. O projeto, entretanto, já está sendo estudado pela Secretaria de Obras. O prefeito disse que a obra é uma demanda de 43 anos da comunidade cristã.

Prefeito Lucas Scaramussa (na cabeceira de mesa) em reunião com líderes evangélicos Crédito: Felipe Reis/PML

O pastor Jabes Menezes, da IEB Linhares (Igreja Evangélica Batista de Linhares), destacou a alegria em receber a notícia sobre o início da elaboração do projeto da Praça da Bíblia. “A Praça da Bíblia era um sonho e que tivemos a grata felicidade de sabermos que será realidade. Um importante espaço de fé que irá reunir famílias, crianças, jovens, adultos e idosos”, disse.

PRAÇA EM CARIACICA