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Leonel Ximenes

Mais uma grande cidade do ES terá uma Praça da Bíblia

Obra foi anunciada pelo prefeito, que é católico, durante encontro com pastores evangélicos

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 03:11

Públicado em 

04 fev 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Praça da Bíblia em Cariacica
Praça da Bíblia em Cariacica Crédito: Cláudio Postay/Prefeitura de Cariacica
Sexta cidade mais populosa do Espírito Santo e a maior do Norte do Estado, Linhares terá uma Praça da Bíblia para chamar de sua. O anúncio da obra foi feito nesta segunda-feira (3), em um café da manhã que reuniu o prefeito Lucas Scaramussa (Podemos) e pastores evangélicos.
“É um anseio antigo que irá simbolizar a união das igrejas e de toda a comunidade cristã linharense, pela fé em um Cristo que vive no meio de nós”, disse o prefeito durante o encontro em seu gabinete.
Segundo Scaramussa, é o primeiro projeto de edificação da sua gestão, que começou no dia 1º de janeiro. “A Praça da Bíblia vai ser construída a várias mãos”, acrescentou o prefeito linharense, que é católico.

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O local da praça, o custo, o início e finalização da obra ainda não foram definidos. O projeto, entretanto, já está sendo estudado pela Secretaria de Obras. O prefeito disse que a obra é uma demanda de 43 anos da comunidade cristã.
Prefeito Lucas Scaramussa (na cabeceira de mesa) em reunião com líderes evangélicos
Prefeito Lucas Scaramussa (na cabeceira de mesa) em reunião com líderes evangélicos Crédito: Felipe Reis/PML
O pastor Jabes Menezes, da IEB Linhares (Igreja Evangélica Batista de Linhares), destacou a alegria em receber a notícia sobre o início da elaboração do projeto da Praça da Bíblia. “A Praça da Bíblia era um sonho e que tivemos a grata felicidade de sabermos que será realidade. Um importante espaço de fé que irá reunir famílias, crianças, jovens, adultos e idosos”, disse.

PRAÇA EM CARIACICA

Conforme a coluna publicou, em 2023 Cariacica também construiu uma Praça da Bíblia no município. Ao custo de R$ 165 mil aos cofres públicos, a obra foi feita sem licitação pelo prefeito Euclério Sampaio (MDB).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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