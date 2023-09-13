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Leonel Ximenes

Sem licitação, Cariacica constrói monumento à Bíblia por R$ 165 mil

Prefeito Euclério Sampaio, que é evangélico, escolheu a entrada movimentada da cidade para instalar a escultura

Públicado em 

13 set 2023 às 11:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica, é evangélico
Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica, é evangélico Crédito: Prefeitura de Cariacica
Prefeitura de Cariacica está construindo um monumento em homenagem ao Dia da Bíblia, no valor de R$ 165 mil, sem licitação, na entrada da cidade, próximo à Segunda Ponte. As obras já começaram.
Pelo edital, foi contratada a empresa Hipolito Alves da Silva Esculturas para construir a escultura, que fica no meio de uma pequena praça. Imagens do edital e da obra foram publicadas nas redes sociais do prefeito Euclério Sampaio (União Brasil), que é evangélico.
A Bíblia Sagrada de Cariacica tem 3 metros de altura por 5 de largura. De acordo com o escultor responsável pela obra, Hippólito Alves, o monumento foi construído com calcita, que é o pó do mármore, e resina de resíduo do petróleo e do minério..
O monumento histórico e cultural será produzido no formato de um livro aberto. Do lado direito vai trazer a seguinte mensagem: “Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam; se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela”, reproduzido do livro de Salmos 127:1.
Já do lado esquerdo da página, a escultura trará outra mensagem bíblica que também está no livro Salmos, capítulo 33 no versículo 2: “Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança” (Salmos 127:1).

MINISTÉRIO PÚBLICO VAI INVESTIGAR CONTRATO DA OBRA

Após a coluna ser publicada, o Ministério Público Estadual (MPES) anunciou que vai instaurar um procedimento para averiguar a legalidade do processo de contratação, com dispensa de licitação, de uma empresa para fazer o Monumento à Bíblia, em Cariacica.

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Segundo Leonardo da Costa Barreto, promotor de justiça com atribuição na defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, será aberto um Inquérito Civil para averiguar a legalidade do procedimento da Prefeitura de Cariacica.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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