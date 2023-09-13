Sem licitação, Cariacica constrói monumento à Bíblia por R$ 165 mil

Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica, é evangélico Crédito: Prefeitura de Cariacica

Prefeitura de Cariacica está construindo um monumento em homenagem ao Dia da Bíblia, no valor de R$ 165 mil, sem licitação, na entrada da cidade, próximo à Segunda Ponte. As obras já começaram.

Pelo edital, foi contratada a empresa Hipolito Alves da Silva Esculturas para construir a escultura, que fica no meio de uma pequena praça. Imagens do edital e da obra foram publicadas nas redes sociais do prefeito Euclério Sampaio (União Brasil), que é evangélico.

A Bíblia Sagrada de Cariacica tem 3 metros de altura por 5 de largura. De acordo com o escultor responsável pela obra, Hippólito Alves, o monumento foi construído com calcita, que é o pó do mármore, e resina de resíduo do petróleo e do minério..

O monumento histórico e cultural será produzido no formato de um livro aberto. Do lado direito vai trazer a seguinte mensagem: “Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam; se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela”, reproduzido do livro de Salmos 127:1.

Já do lado esquerdo da página, a escultura trará outra mensagem bíblica que também está no livro Salmos, capítulo 33 no versículo 2: “Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança” (Salmos 127:1).

MINISTÉRIO PÚBLICO VAI INVESTIGAR CONTRATO DA OBRA