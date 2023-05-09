Máquina fotográfica de R$ 56 mil? Cariacica promete corrigir edital

Os equipamentos de vídeo estão sendo comprados pela Secretaria de Comunicação de Cariacica Crédito: Divulgação

Prefeitura de Cariacica prometeu publicar nesta terça-feira (9) a retificação de um edital de dispensa de licitação de compra de equipamentos de vídeo e acessórios. No primeiro edital, no valor de R$ 56,5 mil, a aquisição se referia apenas a uma máquina fotográfica para uso da Secretaria Municipal de Comunicação.

A coluna, ao tomar conhecimento do edital, indagou à Prefeitura de Cariacica as seguintes questões: 1) Por que uma câmera fotográfica com esse valor aparentemente tão alto? 2) Por que houve dispensa de licitação? 3) Quais as configurações dessa câmera? 4) Em que ela será utilizada?

Cerca de duas horas e meia depois das questões formuladas, a assessoria de imprensa da prefeitura enviou a resposta à coluna. Em resumo, estava tudo errado, segundo a administração municipal.

“A Prefeitura de Cariacica informa que nesta terça-feira (9) sairá uma retificação no Diário Oficial do município referente a essa publicação, uma vez que o valor divulgado é para aquisição de diversos equipamentos e materiais, e não somente de um único objeto”, diz a nota.

A seguir, a administração do prefeito Euclério Sampaio (UB) alega que a compra envolve outros equipamentos: “Serão adquiridos duas câmeras fotográficas, lentes, drone, microfones, tripés com iluminação, baterias, cartões de memória e pilhas recarregáveis, equipamentos estes que são imprescindíveis para o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Comunicação e que têm como objetivo tão somente dar publicidade aos atos da administração com a devida transparência”.

A DISPENSA DE LICITAÇÃO

Por fim, a nota enviada à coluna defende a dispensa de licitação para a aquisição dos eletrônicos e acessórios de vídeo. “A prefeitura informa, ainda, que o valor máximo para dispensa de licitação é de R$ 57.208,33, de acordo com a Lei 14.133/2021, e que a respectiva secretaria [de Comunicação] optou por por essa modalidade para que haja celeridade na aquisição”.

EM MARÇO, OUTRO ERRO DE LICITAÇÃO

Não é a primeira vez que a atual gestão da Prefeitura de Cariacica erra num edital de compra sem licitação. Em março, como a coluna mostrou , a administração cancelou a aquisição de um "supercelular" e de um carregador, no valor de R$ 13.930 o conjunto. O motivo da desistência da compra (sem licitação) não foi revelado.

Será que não está faltando uma superlente, um olhar mais poderoso, para que a Prefeitura de Cariacica passe a ver melhor seus editais de compra?