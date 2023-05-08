Arcebispo não libera celebração de missas na Câmara de Vitória

Placar da Câmara Municipal de Vitória Crédito: Reprodução

Monjardim tinha proposto a criação do projeto “Missa na Câmara”. A ideia é que em todas as primeiras segundas-feiras de cada mês, às 8h30, fosse realizada nas dependências da Câmara de Vereadores de Vitória uma missa destinada aos fiéis católicos que trabalham na Casa.

A primeira missa já estava até agendada: seria realizada no dia 3 de abril, às 8h30, no Auditório Nenel Miranda e seria presidida pelo padre Reuber Cogo Daltio, da própria Arquidiocese de Vitória.

Monjardim, resignado, agora se esforça para que seja retomada pelo menos a missa mensal, celebrada em Ponta Formosa por dom Dario com políticos católicos. Essa celebração há algum tempo não é realizada.

Leonardo Monjardim sugeriu agora a retomada da missa mensal com políticos católicos Crédito: Ana Paula Corrêa

A assessoria de imprensa do arcebispo informou que dom Dario Campos encaminhou o estudo da volta da missa mensal com os políticos católicos para o Departamento de Pastoral da Arquidiocese de Vitória. Mas o processo de retomada da celebração litúrgica não começou "Ainda está sem data para iniciar e ainda não tem previsão da retomada das missas”, explicou a assessoria.

Sem missa, a Câmara de Vitória continua a sediar cultos evangélicos todas as segundas-feiras, às 14h, no Auditório Nenel Miranda, com pastores de várias denominações.