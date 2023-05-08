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Leonel Ximenes

Arcebispo não libera celebração de missas na Câmara de Vitória

Vereador chegou a anunciar o primeiro ato litúrgico, com padre e tudo, para o começo de abril

Públicado em 

08 mai 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Placar de votação da Câmara Municipal de Vitória
Placar da Câmara Municipal de Vitória Crédito: Reprodução
Bem que a atual Câmara de Vitória esteja mesmo precisando de uma oração forte, depois de ter aprovado o aumento do número de parlamentares (de 15 para 21) e dos salários (de R$ 8,9 mil para 17,6 mil), mas nem assim o arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, liberou a celebração de missas mensais no Legislativo da Capital.
A missa, aliás, chegou a ser anunciada, com data marcada e tudo, pelo vereador (católico) Leonardo Monjardim (Patriota), mas dom Dario, em conversa com o parlamentar, não deu seu aval para a celebração litúrgica.

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Monjardim tinha proposto a criação do projeto “Missa na Câmara”. A ideia é que em todas as primeiras segundas-feiras de cada mês, às 8h30, fosse realizada nas dependências da Câmara de Vereadores de Vitória uma missa destinada aos fiéis católicos que trabalham na Casa.
A primeira missa já estava até agendada: seria realizada no dia 3 de abril, às 8h30, no Auditório Nenel Miranda e seria presidida pelo padre Reuber Cogo Daltio, da própria Arquidiocese de Vitória.
Monjardim, resignado, agora se esforça para que seja retomada pelo menos a missa mensal, celebrada em Ponta Formosa por dom Dario com políticos católicos. Essa celebração há algum tempo não é realizada.
Monjardim conseguiu agendar a primeira missa na Câmara de Vitória para o dia 3 de abril
Leonardo Monjardim sugeriu agora a retomada da missa mensal com políticos católicos Crédito: Ana Paula Corrêa
A assessoria de imprensa do arcebispo informou que dom Dario Campos encaminhou o estudo da volta da missa mensal com os políticos católicos para o Departamento de Pastoral da Arquidiocese de Vitória. Mas o processo de retomada da celebração litúrgica não começou "Ainda está sem data para iniciar e ainda não tem previsão da retomada das missas”, explicou a assessoria.
Sem missa, a Câmara de Vitória continua a sediar cultos evangélicos todas as segundas-feiras, às 14h, no Auditório Nenel Miranda, com pastores de várias denominações.
Sendo assim, oremos para que todo mal de aumento de salário em causa própria e de aumento do número de vereadores saia do corpo desses parlamentares! Amém?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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