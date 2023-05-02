Vereadores posam com pesquisador e seu robô durante sessão da Câmara de Vitória nesta terça (2) Crédito: Divulgação/CMV

As despesas da Câmara de Vitória vão ter um impacto financeiro de quase R$ 8,5 milhões no orçamento anual da Casa a partir de 2025, com a aprovação da proposta que elevou de 15 para 21 o número de cadeiras de vereadores e do projeto que aumentou o salário dos parlamentares dos atuais R$ 8.966,26 para R$ 17.681,99, também a partir da próxima legislatura.

No total, os gastos serão ampliados em R$ 8.484.566,68, conforme impacto financeiro apresentado pela Câmara no andamento das propostas aprovadas na manhã desta terça-feira (2).

A Gazeta. Esse cálculo leva em consideração dados de 2023, incluindo o salário dos vereadores, a verba de gabinete disponibilizada a cada um deles para custear o pagamento de assessores mensalmente, além das contribuições previdenciárias incidentes, acrescido sobre aumento do custo anual, 13º salário e previdência proporcional. Com os seis vereadores a mais, a Câmara de Vitória apresentou estimativa de aumento das despesas da Casa em R$ 4.628.661,05 em 2025, conforme divulgado com exclusividade por. Esse cálculo leva em consideração dados de 2023, incluindo o salário dos vereadores, a verba de gabinete disponibilizada a cada um deles para custear o pagamento de assessores mensalmente, além das contribuições previdenciárias incidentes, acrescido sobre aumento do custo anual, 13º salário e previdência proporcional.

Your browser does not support the audio element. Aumento de salário e vereadores em Vitória terá impacto de R$ 8,5 milhões

Já o reajuste do salário dos vereadores vai ampliar as despesas anuais da Câmara de Vitória em R$ 3.855.905,63, pois eles passarão a receber R$ 17.681,99 mensais em 2025 e terão direito a 13º salário, benefício que atualmente não está previsto na legislação da Capital.

De acordo com documento da Diretoria Financeira e Contábil da Câmara de Vitória apresentado nesta terça-feira (2), a estimativa do impacto financeiro para 2025 considera o subsídio anual dos vereadores, contribuições previdenciárias incidentes, sendo somados o custo anual e o 13º salário.

Diferentemente da proposta que aumentou de 15 para 21 o número de cadeiras na Câmara de Vereadores, que foi aprovada em dois turnos e passa a valer com a publicação pelo Legislativo municipal, o projeto que fixa o subsídio dos vereadores para a próxima legislatura vai ser submetido à avaliação do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos). Ele terá 15 dias a partir do recebimento do texto para sancionar ou vetar a matéria. Se houver veto, os vereadores ainda poderão derrubá-lo e promulgar o texto, desde que haja pelo menos oito votos favoráveis.

A Câmara de Vitória alega que as propostas não resultarão em aumento de gastos e utiliza como exemplo o fato de o Legislativo ter previsão de utilizar R$ 40,1 milhões de orçamento anual em 2023, enquanto teria direito a R$ 121,1 milhões em repasses do município.