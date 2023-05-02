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Proposta

Reajuste em Cariacica: como fica o salário de servidores para cada cargo

Aumento previsto para algumas funções chega a 192,5%. Mudança será avaliada pelos vereadores e, se aprovada, pode começar a valer a partir de junho
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

02 mai 2023 às 10:37

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 10:37

Prefeitura de Cariacica enviará para a Câmara de Vereadores da cidade uma proposta de aumento de salário de servidores efetivos e temporários. No novo Plano de Cargos e Salários do município, antecipado na última quarta-feira (26), pela colunista de Política de A Gazeta Letícia Gonçalves, há a previsão de reajustes que chegam a 192,5% (veja detalhes abaixo).
Serão contemplados os 1.983 servidores. Desse total, 1.420 são efetivos e 563 são trabalhadores em designação temporária. O aumento ainda inclui 181 aposentados e 13 pensionistas, que têm direito a paridade e integralidade. Nada muda para os mais de 800 comissionados. 
Prefeitura de Cariacica, em Cariacica
Sede da Prefeitura de Cariacica, em Alto Lage Crédito: Ricardo Medeiros
Caso a proposta seja aprovada pelos vereadores, a estimativa é que os novos valores comecem a valer já para a folha de pagamento de junho. Com isso, o impacto financeiro para o município neste ano será de R$ 12 milhões. Já no ano que vem, a previsão é de que a folha aumente em R$ 22 milhões.
Atualmente, o pagamento de servidores compromete 40% de tudo que o município arrecada. Com a mudança, segundo cálculos da prefeitura, essa proporção chegará a 44%. Ainda assim é abaixo da cota de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 48,6% para o Executivo municipal.

70% DOS SERVIDORES GANHAM ATUALMENTE UM SALÁRIO MÍNIMO

O Plano de Cargos e Salários em vigor é de 2010 e, atualmente, sete em cada dez servidores ganham um salário mínimo. Os cargos que empregam mais pessoas, como auxiliar administrativo, motorista, cuidador escolar e técnico em enfermagem, por exemplo, terão um percentual de reajuste dos salários entre 30,75% e 53,1%.
Já os maiores aumentos, que chegam a quase triplicar o valor do salário, serão dados a cargos que requerem curso superior, principalmente engenheiros, especialistas de Tecnologia de Informação e médicos.
A secretária de governo da cidade, Shymenne Benevicto de Castro, afirma que, por oferecer salários muito abaixo do mercado privado e de outras prefeituras para esses profissionais, há dificuldade até de preencher as vagas nos concursos. O novo plano foi elaborado após um estudo, que comparou os salários pagos em oito cidades do Espírito Santo. 
"Servidor de nível superior não fica no quadro. Ele migra ou para o serviço privado ou para outras prefeituras, como Vitória, Vila Velha e Serra, que remuneram melhor o servidor. Com o novo plano, conseguimos equilibrar o salário, para mantermos esse profissional no quadro, o que é muito importante para prestar um bom atendimento"
Shymenne Benevicto de Castro - Secretária de governo da cidade

Novos cargos previstos

O novo Plano de Cargos e Salários também prevê a criação de novos cargos de especialistas, técnicos e de nível superior. A intenção da prefeitura, ainda segundo a secretária, é esperar o início da vigência do plano para fazer uma análise e, posteriormente, abrir concursos públicos para preencher esses postos que estão faltando.

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