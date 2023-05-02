Reajuste em Cariacica: como fica o salário de servidores para cada cargo

Serão contemplados os 1.983 servidores. Desse total, 1.420 são efetivos e 563 são trabalhadores em designação temporária. O aumento ainda inclui 181 aposentados e 13 pensionistas, que têm direito a paridade e integralidade. Nada muda para os mais de 800 comissionados.

Sede da Prefeitura de Cariacica, em Alto Lage Crédito: Ricardo Medeiros

Caso a proposta seja aprovada pelos vereadores, a estimativa é que os novos valores comecem a valer já para a folha de pagamento de junho. Com isso, o impacto financeiro para o município neste ano será de R$ 12 milhões. Já no ano que vem, a previsão é de que a folha aumente em R$ 22 milhões.

Atualmente, o pagamento de servidores compromete 40% de tudo que o município arrecada. Com a mudança, segundo cálculos da prefeitura, essa proporção chegará a 44%. Ainda assim é abaixo da cota de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 48,6% para o Executivo municipal.

70% DOS SERVIDORES GANHAM ATUALMENTE UM SALÁRIO MÍNIMO

O Plano de Cargos e Salários em vigor é de 2010 e, atualmente, sete em cada dez servidores ganham um salário mínimo. Os cargos que empregam mais pessoas, como auxiliar administrativo, motorista, cuidador escolar e técnico em enfermagem, por exemplo, terão um percentual de reajuste dos salários entre 30,75% e 53,1%.

Já os maiores aumentos, que chegam a quase triplicar o valor do salário, serão dados a cargos que requerem curso superior, principalmente engenheiros, especialistas de Tecnologia de Informação e médicos.

A secretária de governo da cidade, Shymenne Benevicto de Castro, afirma que, por oferecer salários muito abaixo do mercado privado e de outras prefeituras para esses profissionais, há dificuldade até de preencher as vagas nos concursos. O novo plano foi elaborado após um estudo, que comparou os salários pagos em oito cidades do Espírito Santo.

"Servidor de nível superior não fica no quadro. Ele migra ou para o serviço privado ou para outras prefeituras, como Vitória, Vila Velha e Serra, que remuneram melhor o servidor. Com o novo plano, conseguimos equilibrar o salário, para mantermos esse profissional no quadro, o que é muito importante para prestar um bom atendimento" Shymenne Benevicto de Castro - Secretária de governo da cidade

Novos cargos previstos