Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Voltou atrás

Governo anula nomeação de suspeito de boca de urna para a Casa Civil do ES

Como A Gazeta noticiou, o inspetor penitenciário tinha sido nomeado para o cargo de assessor da pasta em 20 de março. Ele é investigado pela Polícia Federal

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 13:00

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

05 abr 2023 às 13:00
O inspetor penitenciário Sóstenes Araújo, que havia sido nomeado para o cargo de assessor especial na Casa Civil do governo estadual, teve a nomeação cancelada.  O assunto foi noticiado por A Gazeta em 20 de março. Segundo o Diário Oficial desta quarta-feira (5), o governo tornou nulo o decreto de nomeação dele.
Sóstenes é suspeito de participar de uma ação para orientar votos de detentos no Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS) em determinados candidatos nas últimas eleições.
Palácio Anchieta, em Vitória
Palácio Anchieta, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Em outubro do ano passado, durante o período eleitoral, ele chegou a ser detido após resistir a uma  abordagem por boca de urna. Em seu carro foram encontrados materiais de campanha do então candidato à reeleição ao governo do EstadoRenato Casagrande (PSB).
Sóstenes Araújo não ficou detido, pois a ação, embora tenha ocorrido durante uma abordagem por suspeita de boca de urna, foi registrada como desacato.
Além disso, no início deste ano, ele e mais quatro inspetores penitenciários da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) foram alvo de mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal. Eles são investigados por suspeita de terem coagido presidiários do CDPS para que votassem em determinados candidatos.
Por conta disso, foi aberto um processo administrativo disciplinar (PAD) contra os suspeitos, inclusive Sóstenes.

O que diz a Casa Civil

A Casa Civil é responsável pela articulação política do Estado com o Poder Legislativo e também no assessoramento direto do chefe do Executivo estadual, nesse caso, o governador Renato Casagrande.
Na ocasião da nomeação, em 20 de março, a pasta afirmou que o cargo de assessor era de "livre nomeação" e que não havia "qualquer óbice legal ou decisão em sentido contrário em desfavor do referido servidor".
A Casa Civil foi demandada novamente nesta quarta-feira (5) para falar sobre a anulação da nomeação, mas ainda não respondeu. Assim que houver retorno, este texto será atualizado
A reportagem de A Gazeta não conseguiu contato com o servidor.

LEIA MAIS 

Câmara de Vitória aprova aumento no número de vereadores em 1º turno

Câmara de cidade do ES aprova aumento de 50% para prefeito e vice

Servidores do Judiciário e do Tribunal de Contas do ES terão reajuste de 5%

Vereador do interior do ES é condenado à prisão após assédio sexual

Secretários da Serra ganham mais que o prefeito com jeton de R$ 8 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Sejus servidores Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados