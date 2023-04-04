Servidores do Judiciário e do Tribunal de Contas do ES terão reajuste de 5%

Sessão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Ana Salles/Ales

O impacto financeiro com o reajuste previsto para os servidores do Judiciário é de R$ 23,8 milhões somente em 2023. Já no Tribunal de Contas, as despesas com a revisão geral anual concedida aos servidores ativos e inativos serão ampliadas em R$ 8,5 milhões somente este ano.

Mudanças na estrutura da Assembleia

Durante a sessão extraordinária também foram aprovados dois projetos relacionados à Assembleia Legislativa. Um deles altera as funções gratificadas pagas a servidores efetivos da Casa que desempenham funções de chefia. A proposta também criou um novo nível de gratificação, equivalente a 40% do salário-base do diretor-geral da Assembleia (R$ 13.070,00) — já existiam as gratificações de 10%, 20% e 30% do vencimento do diretor-geral. A nova gratificação terá valor correspondente a R$ 5.228.

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