Vereador do interior do ES é condenado à prisão após assédio sexual

Ademar Antônio Vieira (PSD), vereador de Barra de São Francisco conhecido como Alemão do Paulista, foi condenado a mais de cinco anos de prisão e perda de mandado por assediar sexualmente uma mulher Crédito: CMBSF/ Divulgação

O vereador da Câmara de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo , Ademar Antônio Vieira (PSD), conhecido como Alemão de Vila Paulista e Lemão Vitorino, foi condenado a 5 anos e 9 meses de prisão por corrupção passiva, após ter assediado sexualmente uma servidora do município em 2017, durante o mandato anterior. A Justiça decretou ainda a perda de mandato e o pagamento de multa de pouco mais de R$ 4,4 mil.

Segundo decisão do juiz Ivo Nascimento Barbosa, o político chantageou a mulher, pedindo favores sexuais em troca de mantê-la no cargo. Reeleito em 2021, Ademar ocupa atualmente o posto de presidente da Câmara municipal.

De acordo com a sentença, a vítima teria apoiado o político na campanha eleitoral de 2016. Após a vitória de Ademar nas urnas, o vereador prometeu um cargo para a vítima, que tinha um pai que passava por tratamento de câncer. A mulher foi contratada como técnica de enfermagem pelo município.

A vítima relatou que, durante troca de mensagens por WhatsApp, Ademar se insinuou, querendo sair com ela. Na conversa, o vereador fez referência ao cargo que ela tinha, já que tinha sido contratada através de indicação dele. A vítima mostrou as mensagens para o marido e denunciou o vereador à polícia.

Em depoimento, ela relatou: “Que após conseguir o emprego Alemão passou a assediar a depoente, buscando vantagens de cunho sexual, alegando que a depoente teria que ficar com ele, e em uma ligação chegou a querer marcar um encontro com a depoente, estipulando um prazo, e que se a depoente não ficasse “ele não poderia garantir a permanência da depoente no trabalho”; que a depoente ficou extremamente pressionada”, afirma o documento.

Sentença

Ademar foi condenado por corrupção passiva pelo assédio. Segundo o Código Penal, o crime é de corrupção passiva ocorre quando alguém solicita ou recebe, para si ou para outra pessoa, direta ou indiretamente, alguma vantagem indevida em razão da função pública que ocupa.

Na sentença, o juiz afirma que “os motivos são desprezíveis, visando unicamente a satisfação de sua lascívia”. O documento também diz que o vereador teria estipulado um prazo para a vítima colocando o emprego dela em risco.

O magistrado ainda acrescenta que ficou devidamente demonstrado o nexo entre a vantagem indevida de natureza sexual solicitada pelo acusado e a sua atividade exercida de vereador.

O que diz o vereador

A reportagem entrou em contato como vereador, que pode recorrer da decisão em liberdade. Em nota, ele disse classificou a sentença como "contraditória" e afirmou que vai recorrer ao Tribunal de Justiça "para provar a minha inocência".

"Kamais condicionaria qualquer oportunidade de trabalho a qualquer tipo de favor imoral e ilegal. Como já disse diante da autoridade policial, a municipalidade precisava de uma profissional com a capacidade da servidora em questão e por isso ela ficou com a vaga", afirmou em nota.

O vereador ainda disse na nota: "Tenho família, uma esposa leal e dois filhos lindos. A servidora em questão também tem família, um marido trabalhador e leal. Nem minha família e nem a família dela mereciam essa publicidade a uma situação resolvida no âmbito particular, entre as duas famílias."

Ele concluiu dizendo que deseja agora"seguir em frente em minha vida pública e familiar, tomando em conta as palavras que Jesus proferiu para a mulher que era apedrejada pelos legalistas: 'Vá e não peques mais'".