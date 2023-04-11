Auxílio-alimentação de servidores do ES terá reajuste em maio, diz Casagrande

Em entrevista à rádio CBN Vitória, na manhã desta terça-feira (11), o governador Renato Casagrande (PSB) disse que pretende reajustar em maio o auxílio-alimentação dos servidores, hoje em R$ 300. Segundo Casagrande, entretanto, o percentual ainda não foi definido pelo governo. O Projeto de Lei (PL) deve ser encaminhado à Assembleia Legislativa ainda neste mês.
Casagrande mencionou o aumento aprovado pelos deputados no dia 28 de março, que concedeu 5% de reajuste aos servidores estaduais, mas enfatizou o plano de carreira como benefício. "O servidor tem uma carreira que dá oportunidade de crescimento, mesmo que eu dê reajuste linear a ele. O aumento do benefício não é a única forma de valorizar os servidores", disse.
Além disso, o socialista foi cauteloso quanto ao possível valor do aumento da assistência para alimentação. "Eu não posso assumir compromissos sem olhar as minhas despesas".