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Aumento

Auxílio-alimentação de servidores do ES terá reajuste em maio, diz Casagrande

Em entrevista à rádio CBN Vitória, o governador do ES afirma que encaminhará o projeto de lei para Assembleia ainda no mês de abril

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 11:38

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

11 abr 2023 às 11:38
Planejamento estratégico
O governador Renato Casagrande durante anúncio do Planejamento estratérgico 2023/2026 Crédito: Carlos Alberto Silva
Em entrevista à rádio CBN Vitória, na manhã desta terça-feira (11), o governador Renato Casagrande (PSB) disse que pretende reajustar em maio o auxílio-alimentação dos servidores, hoje em R$ 300. Segundo Casagrande, entretanto, o percentual ainda não foi definido pelo governo. O Projeto de Lei (PL) deve ser encaminhado à Assembleia Legislativa ainda neste mês.

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Casagrande mencionou o aumento aprovado pelos deputados no dia 28 de março, que concedeu 5% de reajuste aos servidores estaduais, mas enfatizou o plano de carreira como benefício. "O servidor tem uma carreira que dá oportunidade de crescimento, mesmo que eu dê reajuste linear a ele. O aumento do benefício não é a única forma de valorizar os servidores", disse.
Além disso, o socialista foi cauteloso quanto ao possível valor do aumento da assistência para alimentação. "Eu não posso assumir compromissos sem olhar as minhas despesas".

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