100 dias do novo governo Casagrande: mudança na PM, cortes e privatização

O governador Renato Casagrande (PSB) completa nesta segunda-feira (10) 100 dias do seu novo mandato à frente do Palácio Anchieta . De 1º de janeiro até agora, o governo do socialista conseguiu tirar do papel propostas já previstas no mandato anterior e fez um planejamento de tudo que quer entregar até dezembro de 2026.

A terceira gestão de Casagrande no governo do Estado começou com projetos polêmicos, como a instalação de câmeras nos uniformes de policiais penais. Houve ainda acenos a servidores e militares e também ao mercado, com a criação de um novo Refis e a privatização da companhia estadual de distribuição de gás, a ES Gás

Cumprindo a promessa de campanha de manter os cuidados com a responsabilidade fiscal, logo nos primeiros dias da gestão, em 13 de janeiro, o governador assinou um decreto de contingenciamento de gastos , reeditando a medida tomada em 2019, também nas primeiras semanas da gestão.

Ações que geram gastos na secretarias foram suspensas ou limitadas, como criação de cargos, gratificações, cursos para servidores e serviços de buffet e coffee break. Com o decreto, foi recriado um conselho de secretários do núcleo econômico do governo para avaliar e autorizar eventuais despesas necessárias.

O objetivo foi cortar gastos com o custeio da máquina pública diante das incertezas de 2023 e também do cenário de perda de arrecadação que vem desde o ano passado, com a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos combustíveis.

A ideia é cercada de polêmicas, com defensores e opositores ferrenhos. Após o anúncio da implantação das câmeras na Polícia Penal, alguns deputados estaduais chegaram a se movimentar para aprovar um projeto barrando a portaria. No final, o projeto de decreto legislativo acabou sendo arquivado pela Assembleia.

Militares e demais servidores

As principais mudanças foram a redução do pedágio para a aposentadoria dos agentes e uma nova regra de transição, que prevê que os militares na ativa precisarão cumprir pedágio de 17% em relação ao prazo que faltar para atingir o tempo mínimo de serviço de 30 anos, reduzindo a expectativa de tempo de serviço restante para quem ingressou antes de 2007.

1.447 promoções É O REFLEXO DA NOVA REGRA DOS MILITARES EM 2023

Outra proposta envolvendo os servidores foi a de reajuste, pago já em abril. Foram aplicados 5% de aumento no salário para civis e militares, entre ativos, comissionados, DTs e aposentados, além de pensionistas. Ao todo, 95 mil foram beneficiados.

Acenos ao setor produtivo

Além da gestão para dentro, Casagrande fez ações para fora do governo nesses primeiros 100 dias. Uma delas para o mercado e setor produtivo. O maior símbolo, sem dúvidas, foi a privatização da ES Gás, processo gestado ao longo do seu último governo e que foi concluído no final de março com a compra da empresa pela Energisa por R$ 1,42 bilhão

Trata-se da primeira privatização do governo capixaba em décadas. As últimas foram ainda nos anos 1990, com a Escelsa (hoje EDP Espírito Santo) e a Telest. A transferência de ativos que precisam de grandes investimentos para a gestão privada é uma demanda antiga de empresários.

Renato Casagrande bate o martelo na privatização na ES Gás Crédito: Caue Diniz/B3

Além de dar um gás de capital na companhia, a privatização também vai abastecer o caixa do governo para obras , já que o Estado deve ficar com cerca de R$ 569 milhões da fatia (o restante vai para a Vibra, sócia do governo na estatal). Assim, Casagrande consegue, pela segunda gestão seguida, receber uma bolada logo no primeiro ano de governo — em 2019, isso ocorreu com o acordo com a Petrobras em relação ao Parque das Baleias.

Ainda para a classe empresarial, o governo lançou um novo Refis , permitindo que empresas com dívidas de ICMS parcelem os débitos em até 180 vezes, o equivalente a 15 anos, com desconto em juros e multas.

Planejamento até 2026

Uma das principais ações da primeira fase do novo governo foi a elaboração do Planejamento Estratégico do Estado, com os principais projetos e ações que serão executados até 2026. O plano contempla ampliação da oferta de serviços diversos, novos hospitais, escolas, intervenções viárias e outras obras, além da conclusão de projetos já iniciados.

A lista das principais obras e ações por área pode ser conferida aqui