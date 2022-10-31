Imposto menor para gás de cozinha deve sair em janeiro, promete Casagrande

Sobre o gás natural, ele afirmou que a mudança no imposto ocorre rotineiramente, reduzindo a taxa do gás industrial para 12% a fim de igualar os valores cobrados por estados do Nordeste. Em relação ao gás natural veicular (GNV), o governador disse que também pretende igualar o valor cobrado no Espírito Santo à taxa de 12% que está em vigor em outros estados da região Sudeste.