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Diminuição de impostos

Imposto menor para gás de cozinha deve sair em janeiro, promete Casagrande

Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (31), o governador reeleito falou sobre como pretende gerenciar os impostos sobre combustíveis no Estado

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 14:52

Nara Rozado*

Nara Rozado*

Publicado em 

31 out 2022 às 14:52
Renato Casagrande (PSB) concedeu entrevista nessa segunda- feira (31) a CBN VItória.
Renato Casagrande (PSB) concedeu entrevista nesta segunda- feira (31) à CBN VItória. Crédito: Reprodução
Em sua campanha, o então candidato Renato Casagrande (PSB) prometeu que reduziria o valor do gás de cozinha através da diminuição do ICMS estadual. Durante entrevista concedida à rádio CBN Vitória, nesta segunda-feira (31), o agora governador reeleito do Espírito Santo explicou como e quando essa redução passará a valer.
Segundo ele, um projeto de lei será enviado à Assembleia Legislativa, em janeiro de 2023. Se aprovada pela Casa, a proposta reduzirá o valor do ICMS do gás de cozinha de 17% para 7%. “(A proposta) é colocar o gás de cozinha na cesta básica”, explicou o governador.
Sobre o gás natural, ele afirmou que a mudança no imposto ocorre rotineiramente, reduzindo a taxa do gás industrial para 12% a fim de igualar os valores cobrados por estados do Nordeste. Em relação ao gás natural veicular (GNV), o governador disse que também pretende igualar o valor cobrado no Espírito Santo à taxa de 12% que está em vigor em outros estados da região Sudeste.
Imposto menor para gás de cozinha deve sair em janeiro, promete Casagrande
Casagrande afirmou ainda que há uma redução já programada de 10% no imposto estadual sobre o preço da gasolina, destacando que o orçamento proposto para 2023 já prevê esse impacto na receita. “Como anunciado, nosso orçamento já considera R$ 1,6 bilhão a menos de receita no ano que vem, em função da redução do ICMS da gasolina, da telecomunicação e da energia elétrica”, declarou o governador reeleito.

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