Casagrande: 'Se houver respeito no parlamento, vamos ter diálogo'

O governador comentou sobre a esperança de governar mais quatro anos para o povo capixaba. E declarou que, apesar de uma oposição forte na Assembleia Legislativa e na bancada federal, pretende governar com todos os escolhidos pelo povo, exercendo um bom diálogo, desde que haja respeito entre as partes.

“Se houver respeito das pessoas que estão no parlamento, e quase todos terão respeito, pelo que eu conheço, essas pessoas terão espaço de diálogo conosco”, garantiu.

Sobre o senador eleito Magno Malta (PL) , o governador afirma que também não vê problemas em dialogar com o parlamentar e que espera que os dois possam defender os interesses da sociedade capixaba.

Sobre o eleitorado, Casagande reiterou que governará sem distinção e que pretende ter uma relação pacífica com os 46,2% dos eleitores que foram contrários à sua reeleição. Entretanto, criticou os opositores que “apenas querem ser oposição” e que usam de fake news para criticar seus projetos.

Ele declarou que todos os capixabas que quiserem ser agregados em seu mandato de forma ativa e participativa em suas ações terão espaço. Segundo Casagrande, ele deixou nas urnas toda oposição e reafirmou que governará e conversará com todos de uma única maneira.

“Isso acabou pra mim. Só o gesto meu, a atitude minha de estar aqui dando entrevista e dizendo que eu vou conversar com todo mundo (mostra) que eu quero dialogar com todo mundo, todo mundo que tem boa intenção... Estaremos com palavras e gestos concretos trabalhando para todo mundo”, afirmou.