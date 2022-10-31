Casagrande: 'Se houver respeito no parlamento, vamos ter diálogo'

Após a vitória por 53,8% dos votos válidos, o governador reeleito do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) falou mais sobre o futuro do Estado em entrevista à CBN Vitória, na manhã desta segunda-feira (31).
O governador comentou sobre a esperança de governar mais quatro anos para o povo capixaba. E declarou que, apesar de uma oposição forte na Assembleia Legislativa e na bancada federal, pretende governar com todos os escolhidos pelo povo, exercendo um bom diálogo, desde que haja respeito entre as partes.
“Se houver respeito das pessoas que estão no parlamento, e quase todos terão respeito, pelo que eu conheço, essas pessoas terão espaço de diálogo conosco”, garantiu.
Sobre o senador eleito Magno Malta (PL), o governador afirma que também não vê problemas em dialogar com o parlamentar e que espera que os dois possam defender os interesses da sociedade capixaba.
Sobre o eleitorado, Casagande reiterou que governará sem distinção e que pretende ter uma relação pacífica com os 46,2% dos eleitores que foram contrários à sua reeleição. Entretanto, criticou os opositores que “apenas querem ser oposição” e que usam de fake news para criticar seus projetos.
Ele declarou que todos os capixabas que quiserem ser agregados em seu mandato de forma ativa e participativa em suas ações terão espaço. Segundo Casagrande, ele deixou nas urnas toda oposição e reafirmou que governará e conversará com todos de uma única maneira.
“Isso acabou pra mim. Só o gesto meu, a atitude minha de estar aqui dando entrevista e dizendo que eu vou conversar com todo mundo (mostra) que eu quero dialogar com todo mundo, todo mundo que tem boa intenção... Estaremos com palavras e gestos concretos trabalhando para todo mundo”, afirmou.
Nas urnas, 2.328.350 capixabas votaram para decidir os representantes dos próximos quatro anos. Para governador, 46.259 eleitores votaram em branco e 94.782 anularam seu voto. Já as abstenções foram 599.513 pessoas que deixaram de ir às urnas, neste segundo turno.
*Nara Rozado é aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão das editoras Mikaella Campos e Fernanda Dalmacio.