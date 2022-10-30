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Eleições 2022

Espírito Santo é o primeiro Estado a concluir apuração dos votos

Contagem dos votos em território capixaba teve fim às 19h09 e cravou a reeleição do atual governador Renato Casagrande (PSB)
André Afonso

André Afonso

Publicado em 

30 out 2022 às 20:06

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 20:06

Testes das urnas eletrônicas
Urnas eletrônicas deram agilidade à votação Crédito: Fernando Madeira
Assim como no primeiro turno, o Espírito Santo foi o primeiro Estado do país a encerrar a apuração neste domingo (30). De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), os votos nas 9.239 seções eleitorais capixabas foram 100% contabilizados às 19h09.  No primeiro turno, com mais cargos em disputa, essa marca foi atingida às 20h42.
Dores do Rio Preto foi a primeira cidade capixaba a concluir a apuração. Na Grande Vitória, a Capital foi o primeiro município a contabilizar os votos em todas as seções. 
O atual governador Renato Casagrande (PSB) teve o apoio de 1.171.288 eleitores, totalizando 53,80% de votos válidos. Já o candidato Manato (PL) teve 1.006.021 votos, 46,20% do total. No primeiro turno, Casagrande teve 46,94% dos votos (976.652). e Manato ficou com  38,48% (800.598).   
Na votação para governador 2.318.350 votos foram computados, entre eles 4,09% nulos (94.782) e 1,99% em branco (46.259), totalizando mais de 150 mil votos não válidos. Os votos válidos somaram 93,92%. 
Na votação para presidente, o percentual de votos válidos foi maior (95,12%), com 2.322.269 eleitores no total. Nulos alcançaram 3,28% (76.143) e 1,60% votaram em branco (37.214), totalizando mais de 113 mil votos não válidos.
Mais de 599 mil eleitores não compareceram às urnas no Estado. O percentual de abstenção no segundo turno foi de 20,53% para presidente e 20,55% para governador. No primeiro turno houve um total de 20,77% de abstenção. Os números de abstenção são diferentes devido ao voto em trânsito. 
Ao todo, 155 urnas eletrônicas apresentaram problemas no Estado, segundo balanço do TRE-ES e 114 tiveram que ser substituídas.
*André Afonso é aluno do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão da editora Gisele Arantes.

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