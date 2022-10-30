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Governador reeleito

Casagrande: “Quero unir os capixabas em torno de um projeto regional”

Em sua primeira entrevista, Renato Casagrande destacou que o Espírito Santo sai dividido desta eleição, mas que pretende trabalhar para unir os eleitores em torno dos interesses do Estado

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 19:20

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

30 out 2022 às 19:20
Renato Casagrande comemora reeleição para mais um mandato como governador do Espírito Santo
Renato Casagrande comemora reeleição para mais um mandato como governador Crédito: Vitor Jubini
Após um segundo turno disputado e polarizado, Renato Casagrande (PSB), reeleito para mais quatro anos na gestão estadual, quer unir os capixabas em torno de um projeto regional. É o que revelou em sua primeira entrevista, concedida no início da noite deste domingo (30) para a CBN Vitória.
“Quero unir as pessoas. O Espírito Santo, assim como o Brasil, saem muito divididos desta eleição. Quero trabalhar fortemente para unir os capixabas em torno de um projeto regional em torno dos interesses capixabas”, informou.
Casagrande foi reeleito com 53,8% dos votos válidos, totalizando 1.171.288 votos, enquanto seu adversário, Carlos Manato (PL), teve 46,2% (1.006.021)
Enquanto se dirigia para o seu comitê de campanha, em Bento Ferreira, Vitória, para comemorar a vitória, relatou que caberá a ele, como líder, estender a mão para os eleitores de Carlos Manato (PL).
“Cabe ao líder, que tem a confiança para governar, lançar pontes para os eleitores que votaram no outro candidato. Cabe a nós dialogar, dar declarações e praticar ações do governo nessa direção. É o que faço e que vou fazer nos próximos quatro anos para unir este estado em valores e princípios fundamentais da administração pública”, destacou
Casagrande avalia que enfrentou uma eleição disputada, com debate intenso, e difícil para um candidato que não estava alinhado com o atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).
“Fizemos uma campanha respeitosa, o que me permitiu navegar junto aos eleitores das outras candidaturas, que reconheceram o meu trabalho. O diferencial foi a segurança que as pessoas querem ter. As pessoas querem uma renovação, mas viram em mim a oportunidade de ter um estado que continue avançando. Nesse ambiente tão dividido, tanto estadual, quanto nacional, viram em mim um porto seguro para os próximos quatro anos”, assinalou.
Vota Casagrande
Renato Casagrande votou na Escola São Domingos acompanhado da esposa, Virginia, e seu vice, Ricardo Ferraço. Crédito: Carlos Alberto Silva
Em relação a Assembleia Legislativa, disse que está disposto a manter um bom relacionamento com todos os deputados. A Casa legislativa saiu desta eleição com um maior número de parlamentares de partidos de oposição ao governador — o PL, partido do adversário Carlos Manato elegeu a maior bancada, com cinco deputados.
“Sabemos que a Assembleia está com um perfil diferente, mas compreendemos a necessidade de um esforço de manter o bom relacionamento”, disse.
Encerrou a entrevista agradecendo. “Eu quero agradecer muito à população capixaba, que me deu o direito de governar por mais um mandato. Peço a Deus saúde e sabedoria, porque eu tenho muita disposição para governar”, finalizou.
Quando chegou ao comitê, Casagrande foi festejado pela militância. Fez um breve discurso, exaltando a importância da união para o bem do Estado. Depois, em entrevista, reafirmou esse compromisso. Também questionado sobre mudanças na equipe, ele admitiu que nova eleição significa novo governo. Assim, deve promover alterações no secretariado ainda este ano. 
Casagrande - Quero unir os capixabas em torno de um projeto regional

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