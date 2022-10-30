Projeção do Datafolha aponta que Renato Casagrande deve se reeleger

Renato Casagrande vota em Vitória neste domingo (30) Crédito: Carlos Alberto Silva

Projeção do Datafolha, publicada às 17h42 deste domingo (30), aponta que o atual governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), deve ser reeleito neste segundo turno contra Carlos Manato (PL).

O instituto de pesquisa divulgou uma série de projeções para as disputas estaduais, que ocorrem em 12 Estados. No Amazonas, por exemplo, o Datafolha projeta a reeleição do governador Wilson Lima (União Brasil), sobre o ex-governador e senador Eduardo Braga (MDB).

No primeiro turno, Casagrande venceu com 46,94% dos votos, ante 38,48% de Manato.

Em 2018, o candidato do PSB disputou pela segunda vez o comando do Palácio Anchieta. Venceu com 55% dos votos, enquanto seu adversário, Manato (PL), ficou em segundo lugar, com 27%.

Nesta eleição de 2022, a disputa foi mais acirrada com o candidato bolsonarista, que subiu nas pesquisas no segundo turno, chegando a ultrapassá-lo no índice de popularidade digital, que mediu o desempenho dos candidatos nas redes sociais.