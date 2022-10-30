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Eleições 2022

Projeção do Datafolha aponta que Renato Casagrande deve se reeleger

Instituto de pesquisa divulgou uma série de projeções para as disputas estaduais, que ocorrem em 12 Estados

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 18:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2022 às 18:03
Renato Casagrande vota em Vitória
Renato Casagrande vota em Vitória neste domingo (30) Crédito: Carlos Alberto Silva
Projeção do Datafolha, publicada às 17h42 deste domingo (30), aponta que o atual governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), deve ser reeleito neste segundo turno contra Carlos Manato (PL).
O instituto de pesquisa divulgou uma série de projeções para as disputas estaduais, que ocorrem em 12 Estados. No Amazonas, por exemplo, o Datafolha projeta a reeleição do governador Wilson Lima (União Brasil), sobre o ex-governador e senador Eduardo Braga (MDB). 
No primeiro turno, Casagrande venceu com 46,94% dos votos, ante 38,48% de Manato. 
Em 2018, o candidato do PSB disputou pela segunda vez o comando do Palácio Anchieta. Venceu com 55% dos votos, enquanto seu adversário, Manato (PL), ficou em segundo lugar, com 27%.
Nesta eleição de 2022, a disputa foi mais acirrada com o candidato bolsonarista, que subiu nas pesquisas no segundo turno, chegando a ultrapassá-lo no índice de popularidade digital, que mediu o desempenho dos candidatos nas redes sociais.
Com informações da Folha de S. Paulo.

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