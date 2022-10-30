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Eleições 2022

Justiça eleitoral proíbe transporte de graça em São Roque do Canaã

Município anunciou o benefício, mas não comunicou à Justiça durante o período estipulado de 15 dias antes do pleito

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 12:41

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 out 2022 às 12:41
São Roque do Canaã
São Roque do Canaã cancelou oferta de ônibus gratuito Crédito: Divulgação
O juiz da 16ª Zona Eleitoral, Marcelo Soares Gomes proibiu a Prefeitura de São Roque do Canaã de oferecer transporte público gratuito durante o domingo de Eleições. O motivo da determinação foi porque o município anunciou o benefício, mas não comunicou o cartório eleitoral, descumprindo o determinado pela ADPF 1.013 DF e a atual redação da Resolução TSE n° 23.669/2021.
De acordo com a Justiça Eleitoral, a prefeitura oficializou o interesse em disponibilizar transporte gratuito apenas no sábado (29), um dia antes da votação do segundo turno, sem tempo hábil para que a Justiça Eleitoral pudesse realizar a devida fiscalização sobre trajetos e horários.

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A prefeitura havia autorizado a gratuidade no transporte público durante a realização do 2ª turno das Eleições 2022. O transporte ocorreria em quatro veículos.
Em sua decisão, o magistrado explica que o comunicado deveria ocorrer 15 dias antes do pleito, com informações de percursos e horários programados para transporte de eleitores.

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