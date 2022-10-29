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Eleições 2022

A Gazeta terá apuração de votos em tempo real e live com análises do 2° turno

Ao longo de todo domingo (30), os jornalistas da Rede Gazeta fazem uma cobertura completa das eleições 2022 no Espírito Santo no site A Gazeta, nas redes sociais, na CBN e na TV
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2022 às 18:57

Publicado em 29 de Outubro de 2022 às 18:57

Cerca de 2,9 milhões de eleitores voltam às urnas neste domingo (30), no Espírito Santo, para escolher quem vai governar o país e o Espírito Santo nos próximos quatro anos. Para acompanhar essa movimentação em torno do segundo turno das eleições, cerca de 160 profissionais da Rede Gazeta atuarão em uma cobertura completa ao longo do dia, com apuração dos votos em tempo real no site A Gazeta e live com análises nas redes sociais e na CBN e flashs ao vivo na programação da TV Gazeta.
Urna eletrônica, TSE emite zerésima
Urna eletrônica: eleitores vão votar para presidente, governador, senador e deputados federal e estadual Crédito: Divulgação/TSE
As esquipes de jornalismo estarão mobilizadas a partir das 7 horas, com equipes de Norte a Sul no Espírito Santo. Em A Gazeta, haverá o acompanhamento minuto a minuto dos principais acontecimentos sobre a eleição, como movimentação nas seções eleitorais, informações sobre o trânsito e a cobertura do voto dos candidatos, além de orientações sobre local de votação, e documentos necessários e perfil dos candidatos.
A partir das 17 horas, terá início a apuração dos votos feita pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que também poderá ser acompanhada em tempo real no site de A Gazeta. Para acompanhar a apuração, clique aqui. A contabilidade dos votos só aparecerá a partir das 17h de domingo (30), após o início da apuração pelo TSE.
“A Gazeta e CBN Vitória estarão nas ruas desde muito cedo, divulgando todo serviço que o eleitor precisa saber para ir votar. Após o fim da votação, teremos um programa ao vivo, no rádio, no site e nas redes sociais, para trazer todas as análises e os acontecimentos dessa data histórica para os brasileiros”, disse Elaine Silva, editora-chefe de A Gazeta e da CBN Vitória
As equipes de reportagem do G1 ES, da TV Gazeta e CBN Vitória também farão flashes ao vivo ao longo da programação com os principais acontecimentos ligados à disputa eleitoral.
A partir das 17 horas, na CBN Vitória, a jornalista Fernanda Queiroz, junto com os colunistas de A Gazeta Leonel Ximenes, Abdo Filho e Letícia Gonçalves, conduzirão uma live com análises e comentários sobre o resultado das urnas. A transmissão poderá ser acompanhada também no site A Gazeta e nas redes sociais do site.
No fim do dia, após o Fantástico, a jornalista Daniela Abreu assumirá um programa especial apresentando os resultados das eleições na TV Gazeta.
“A Rede Gazeta tem tradição de fazer a maior e mais completa cobertura das eleições no Estado. Este ano, temos o diferencial de estar numa redação integrada, o que vai favorecer muito a divulgação de informações em tempo real para os capixabas”, destaca Elaine Silva.

O QUE VOCÊ CONFERE AO LONGO DO DIA

  • A Gazeta: a partir das 7 horas, cobertura em tempo real do dia de votação, com análise completa, reportagens e colunas. A partir das 17h, acompanhamento da apuração dos votos para governador do ES e presidente e transmissão de live com a âncora da CBN Fernanda Queiroz e com os colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes e Letícia Gonçalves;  
  • CBN Vitória: flashes na programação ao longo do dia; a partir das 17h, programa especial com apresentação de Fernanda Queiroz e participação dos colunistas Abdo Filho, Leonel Ximenes e Letícia Gonçalves, além da análise de especialistas;
  • TV Gazeta: a partir das 7 horas, entradas ao vivo da reportagem ao longo do dia na programação; e um programa especial com os resultados das urnas, após o Fantástico.

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