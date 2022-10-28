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O que é assédio eleitoral? MPT vai fazer plantão para receber denúncias

Intimidar, ameaçar, humilhar ou constranger um profissional dentro do ambiente de trabalho pode ser considerado assédio ou coação eleitoral

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 18:48

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 out 2022 às 18:48
O que é assédio eleitoral? MPT vai fazer plantão para receber denúncias
O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) vai fazer plantão neste final de semana para garantir aos trabalhadores o direito de votar no segundo turno das eleições.
Procuradores e servidores foram designados para o regime diferenciado de atendimento com o objetivo de receber denúncias de assédio eleitoral. Quem precisar realizar reclamação sobre coação pode procurar a Procuradoria Regional do Trabalho, em Vitória, e as Procuradorias do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus.
No sábado, 29 de outubro, o atendimento será das 11 às 17 horas, enquanto que no domingo, dia da votação, das 8 às 17 horas.
Também é possível denunciar no site do MPT -ES ou pelo aplicativo MPT Pardal (disponível para Android e IOS).
De acordo com a instituição, a medida visa permitir uma resposta rápida e efetiva do MPT frente ao aumento expressivo de denúncias da prática de assédio eleitoral no ambiente de trabalho.
Assédio eleitoral é quando um funcionário é intimidado, ameaçado, humilhado ou constrangido por um empregador ou colega de trabalho que age com o objetivo de influenciar ou manipular o voto, manifestação política, apoio ou orientação política.

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