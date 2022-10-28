Your browser does not support the audio element. O que é assédio eleitoral? MPT vai fazer plantão para receber denúncias

O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) vai fazer plantão neste final de semana para garantir aos trabalhadores o direito de votar no segundo turno das eleições.

Procuradores e servidores foram designados para o regime diferenciado de atendimento com o objetivo de receber denúncias de assédio eleitoral. Quem precisar realizar reclamação sobre coação pode procurar a Procuradoria Regional do Trabalho, em Vitória, e as Procuradorias do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus.

No sábado, 29 de outubro, o atendimento será das 11 às 17 horas, enquanto que no domingo, dia da votação, das 8 às 17 horas.

De acordo com a instituição, a medida visa permitir uma resposta rápida e efetiva do MPT frente ao aumento expressivo de denúncias da prática de assédio eleitoral no ambiente de trabalho.