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Eleições 2022: consulte seu local de votação no ES no 2° turno

A partir de  dados disponibilizados pelo TRE-ES, A Gazeta elaborou uma ferramenta para auxiliar os eleitores capixabas que ainda têm dúvidas sobre seu local de votação

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 08:50

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

28 out 2022 às 08:50
Escola Estadual Antônio dos Santos Neves, maior local de votação de Boa Esperança
Escola Estadual Antônio dos Santos Neves, maior local de votação de Boa Esperança Crédito: Gabriela Fardin
O segundo turno das Eleições 2022 é neste domingo, dia 30 de outubro. Muitas pessoas que não compareceram no primeiro turno — e podem votar normalmente nesta nova etapa do pleito — ainda não sabem ou estão com dúvidas sobre o local onde vão votar.
Para facilitar a vida de quem vai às urnas, A Gazeta formatou os dados do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) em uma planilha interativa, servindo como mais uma opção para consulta e confirmação dessas informações.
Para usar, basta colocar colocar uma informação como número da seção eleitoral, nome do bairro, nome do local de votação, entre outros, para filtrar a busca. Veja a imagem:

VEJA COMO FAZER A BUSCA

Como pesquisar local de votação
Use a barra de pesquisa para encontrar o local de votação na planilha Crédito: Felipe Sena

BUSQUE SEU LOCAL DE VOTAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO

A Justiça Eleitoral também disponibiliza outras ferramentas para a consulta do local de votação. Além do aplicativo e-Título, o TRE-ES tem uma assistente de voz para auxiliar os eleitores. Se ainda ficar alguma dúvida, é possível entrar em contato com o tribunal por e-mail ([email protected]).

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