Eleições 2022: consulte seu local de votação no ES no 2° turno

O segundo turno das Eleições 2022 é neste domingo, dia 30 de outubro. Muitas pessoas que não compareceram no primeiro turno — e podem votar normalmente nesta nova etapa do pleito — ainda não sabem ou estão com dúvidas sobre o local onde vão votar.
Para facilitar a vida de quem vai às urnas, A Gazeta formatou os dados do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) em uma planilha interativa, servindo como mais uma opção para consulta e confirmação dessas informações.
Para usar, basta colocar colocar uma informação como número da seção eleitoral, nome do bairro, nome do local de votação, entre outros, para filtrar a busca. Veja a imagem:
VEJA COMO FAZER A BUSCA
BUSQUE SEU LOCAL DE VOTAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO
A Justiça Eleitoral também disponibiliza outras ferramentas para a consulta do local de votação. Além do aplicativo e-Título, o TRE-ES tem uma assistente de voz para auxiliar os eleitores. Se ainda ficar alguma dúvida, é possível entrar em contato com o tribunal por e-mail ([email protected]).